

Merhabalar sevgili dostlar,

Çocukluğumuzdan bu yana pastaneler de tatlı kurabiyelerin yanı sıra tuzlu kurabiyelerde tepsiler içinde, çeşitli şekillerde yapılan, bayatlamadan uzun süre dayanan ve ağızda dağılan kıvamı ile hepimizin ilk tercihleri arasındadır.

Bir çok düğünlerin de kahramanıdır kendileri.. Ufak çaplı düğünlerde masa üzerlerine tabaklar içinde tatlısı tuzlusu bir arada getirilir.Kimi zamanda elimiz boş gitmeyelim diye misafir ziyaretlerinde alınarak götürülür.

Çay ikramları ile en güzel yenen ikramlıktır aslında.. Uzun süre bayatlamaması da elimizin altında atıştırmalık olarak da bulunur.

Günümüzde ünlü pastaneler de tereyağ ile yapılarak çok lezzetli olarak satılır.

Ama ben sizler için bu leziz kurabiyeleri aynı pastane lezzetinde üstelikte daha ekonomik olacak şekilde hazırladım. Evet itiraf edeyim şekil verirken biraz zaman alabilir ama inanın piştikten ve fırından çıkar çıkmaz ağzınıza attığınız da ''iyi ki de pişirmişim''diyeceksiniz.

Haydi gelin bu hafta bu minik lezzetleri pişirelim ve kutulara yerleştirelim.

Hepinize şimdiden kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• 250 gr oda sıcaklığında tereyağ yada teremyağ

• 1 öay bardağı (100ml) sıvıyağ

• 1 ad yumurta beyazı (sarısını üzeri için ayırın)

• 1 paket kabartma tozu

• 1 yemek kaşığı sirke

• 1 çay kaşığı sarımsak tozu

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 yemek kaşığı çörek otu

• 1,5 tatlı kaşığı nane

• 1,5 çay kaşığı mahlep

• 1,5 çay kaşığı tuz

• 5,5 su bardağı Un (1/2 su bardağı unu hamuru toplamak için ayırın)



• HAZIRLANMASI:

• Her iki yağı da kaseye alın ve karıştırın.

• Sırayla un hariç diğer malzemeleri ekleyin.

• Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurun.

• Hamuru tezgah üzerine alın ve eğer ele yapışıyorsa ayırdığınız 1/2 su bardağı unu da ekleyerek hamuru toparlayın.

• Hamurunuzun üzerini örterek yarım saat buzdolabında dinlendirin.

• Hamurdan küçük parçalar kopararak istediğiniz şekilde forma getirin.

• Küçük simitler ,saç örgüleri vs gibi..

• Fırın tepsinize yağlı kağıt serdikten sonra şekil verdiğiniz kurabiyeleri dizin.

• Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısı sürün.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 25-30 dakika pişirin.

• Ağızda dağılan baharatlı aroması ile tuzlu kurabiyeleriniz çayınızın yanında size ve sevdiklerinize eşlik etsin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...