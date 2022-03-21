Habib BABAR

O filmleriyle bir döneme damga vuran Türk Sineması’nın ünlü ismi Deniz Akbulut’un kız kardeşi Sema Akbulut… Bulgaristan Türkü bir baba ile Selanik türkü bir annenin evladı olarak üçü kız, biri erkek, dört kardeşten ikincisi olarak İstanbul Fatih te dünyaya geldi… Annesi ve ablası tiyatrocu oyuncu olan Sema Akbulut, Nejat Uygur Tiyatrosu’nun kulislerinde çocuk yaşta oyunculuğa adım attı. İlk, Orta ardından Fatih Ticaret lisesinden mezun olan güzel oyuncu, Mali Müşavir olmayı düşünürken Tiyatro’nun önemli isimlerinden Orhan Alkan’la tanışmasıyla müzikal bir oyunun provasında gösterdiği sahne performansı neticesinde başrol olarak sahne aldı. Genç yaşta evlenen ve iki erkek çocuk annesi olan Akbulut, anlaşamadığı eşinden ayrıldı… Müzik ve sahne eğitimi de alan Akbulut, müzik dünyasında büyük başarılara imza attı… ‘Ablam sahneye çıkmamı istemedi ve bana destek olmadı’ diyen Sema Akbulut ile dününü bugününü konuştuk… Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Baba tarafım Bulgaristan’lı, Anne tarafım Selanik Kavala’dan gelme. Annem Kavalalı İbrahim Paşa’nın torunu. 4 kardeşin ortancasıyım. Müziğe küçük yaşlarda gönül verdim. Ortaokuldan mezun olduktan sonra, annem beni konservatuvara yazdıracaktı. Lakin sınavlarını kaçırdığımızdan dolayı birden bire fikir değiştirerek, Ticaret Lisesi’ne gitmeye karar verdim. Çünkü okumayı çok seviyordum. Sınavlarını kazanarak 3 yıl sonunda mezun oldum. Üniversiteyi okuyamadan Orhan Alkan‘ın yeteneğimi keşfetmesiyle Tiyatrocu oldum ve beni çok başarılı bulduğundan dolayı, oyunlarda başrol oynadım. Küçük yaşlarda zirveye çıkacağım sırada birden evlenmeye karar vererek çok sevdiğim Tiyatrodan ayrılmak zorunda kaldım.

NAMUSLU VE ŞANSSIZ OLDUĞUMDAN ŞÖHRET OLAMADIM

YANİ EVLİLİĞİ ŞÖHRETE TERCİH ETTİNİZ DOĞRU MU?

Evet aynen öyle oldu… Yaklaşık 15 yıl süren evlilikten dünya güzellerim 2 oğlum oldu. Evliyken bazı sorunlardan dolayı maddi sıkıntılar çektik ve ben ailem ve eşime danışarak şarkıcı olmaya karar verdim. Anadolu’nun kaliteli mekanlarında sahne almaya başladım. Usul ve solfej dersleri aldım. Emlak ofisi açtım çok çalıştım. Daha sonra eşimle şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldık. Sahne çalışmalarım aralıklarla bugüne kadar geldi. Fazla namuslu ve şansız olduğumdan şöhret olamadım.. Malum piyasanın halini biliyorsunuz! Aslında bu durumdan şikâyetçi değilim, sadece şöhretlerin aldıkları büyük rakamları hak ettiğim halde isimsiz olduğumdan kazanamadığım için üzgünüm. İlk sahneye çıkarken İsmet Nedim daha sonra Vedat Çetinkaya daha sonra Bertan Üsküdarlı gibi değerli üstatlarımızdan nota ve solfej dersleri aldım.

ANNENİZ DE Mİ OYUNCUYDU?

Evet, annem Birsen Akbulut Tiyatro oyucusuydu. Nejat Uygur tiyatrosunda, ablam Deniz Akbulut ile rol aldılar. Ablam Tiyatrodan sinemaya, daha sonra sahneye geçip güzel işlere imzalar attı. Bu yüzden sanat camiasını küçük yaşlarda tanıdım. Evimize hep ünlü isimler gelirdi. Dönemin en iyi türkücülerinden Yıldıray Çınar, Turan Engin, Şakir Öner Günhan, Yalçın Gülhan, İbrahim Tatlıses, Salim Dündar, Selami Şahin, “Emre Plak” sahibi Hüseyin Emre gibi isimler gelirdi. Siz düşünün artık bizde ki eğlenceleri…

SİZ HİÇ SİNEMA FİLMİNDE OYNADINIZ MI?

Hayır,biraz önce de dediğim gibi oyunculukta tam zirveyi yakalamaya yaklaşmışken evlendim. Ve maalesef her şeyi geride bıraktım.

KENDİ ALBÜMÜMÜ KENDİM ÇIKARDIM

ALBÜM ÇALIŞMANIZ OLDU MU?

2014 yılına kadar bir çok albüm teklifine hayır demiştim. Birden kendi başıma albüm yapmaya karar verip, ilk ve son başarım olan ‘’Katlanamıyorum’’ adlı albümümü çıkardım. Albümde bütün masraflarını çalışarak kazandıklarımla karşıladım.. Ahmet Özden, Halil Karaduman, Arif Sami Toker gibi ünlü bestekarların eserleri yer almakta. Konserler öncesinde şefim değerli insan, Ümit Hoşgör ile günler öncesinden bir araya gelip repertuar seçimimizi yapar, eserleri birlikte geçeriz. Daha sonra kendisinin ayarladığı birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımızla prova yaparız. Sahneye çıktığımızda orkestrayla güzel bir uyum içinde eserlerimizi icra eder, seyircilerimizden bol alkış alırız. Bu bir solist için ne kadar büyük bir mutluluktur.. Namusumla, sesimle ancak bu kadar başarabildim..

ABLANIZ DENİZ AKBULUT’UN SİZE BİR YARDIMI OLDU MU?

Hayır maalesef olmadı… Ablam sahneye çıkacağımı söylediğim zaman bana kızdı. ‘Çıkamazsın ‘dedi.. Ben de ‘Çıkarım’ dedim. Hiç destek almadan namusumla yıllardır sahne aldım. Ve sahnede başarıyı yakaladım.





ŞÖHRET OLMANIN AĞIR BEDELLERİ VAR

GENÇ SANATÇILARA TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?

Bu zamanda gençlere sanatçı olmalarını önermem. Şöhret olmadıktan sonra sahnede para yok. Erkek içinde kadın içinde şöhret olmanın ağır bedelleri var. Ünlülere bakıp hiç özenmesinler. Bu zamanda en güzeli, okuyup memur olmak ya da iyi bir şirkette maaşlı çalışmak. Sanatı hobi olarak yapmalarını tavsiye ederim.

PEKİ SAHNEYE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR MUSUNUZ?

Uzun bir süredir sahnelere ara verdim. Ben evcimen yapıya sahibim. Evimle ilgilenmek, yemekler yapıp, kendimle, ailemle ilgilenmek, müzik dinlemek, film izlemek, açık havada yürüyüş yapmak, benim için büyük mutluluk. Sanatçı olmasaydım, büyük bir holdingde üst yönetici olmak isterdim.3 yıl önce eniştem Ahmet Özhan sayesinde, sahnelere veda edip, maneviyata yöneldim. Benim için zor olmadı zaten içimde vardı. Şimdi daha çok huzurlu ve mutluyum. İsteğe bağlı emekliliğim de var. Şükürler olsun…

AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

(Gülerek yanıt veriyor…) Sizlere en kısa zamanda bir evlilik müjdesi verebilirim.. Çünkü yalnızlık bir yere kadar.. Allah’a mahsus. Hayatımda üç gün güldüysem üç ömür ağladım. İnşallah bundan böyle sürekli gülerim…

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Sema hanım…

Ben teşekkür ederim Habib bey…