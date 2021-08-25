Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gündem Afganistan’dan çekilme. Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı zorlu süreci yönetiyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi." Açıklamasını yaparken ülke 31 Ağustos’a odaklanmış durumda.



Pentagon sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında Pentagon'un 31 Ağustos'a kadar Afganistan'ı terk etmek isteyen tüm Amerikalıları dışarı çıkarma kabiliyetine sahip olduğuna inandığını söyledi.





Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Washington DC – Pentagon





Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığından zaman zaman farklı açıklamalar geliyor.



Pentagon sözcüsü John Kirby, Pentagon'un Afganistan'dan tahliye edilenleri barındırmak için ek üslere ihtiyaç duyabileceğini de sözlerine ekledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında Önce Vatan Gazetesi’nin sorusunu yanıtladı.



ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta El Kaide Afganistan'da bitti derken Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı El Kaide'nin hala bölgede olduğunu belirtti.



Biden ayrıca Kabil'deki havaalanına güvenli derken Pentagon Havaalanına giremeyen 169 Amerikalıyı kurtarmak için üç helikopter gönderdik açıklamasını yaptı.



Geçtiğimiz hafta sonu röportajında Biden, Suriye’de Amerikan askeri bulunmadığını belirtirken Pentago, Suriye'de 900 ABD askeri olduğunu söyledi.



Tüm bu farklı açıklamalardan yola çıkarak ilk olarak Pentagon Sözcüsü Kirby’e ‘Beyaz Saray, Pentagon'dan farklı açıklamalar duyuyoruz. Örneğin, Kabil'deki operasyondaki asker sayısı vb. Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst seviyeleri arasında neden bir fikir birliği olmadığından bahseder misiniz? Herhangi bir iletişim sorunu var mı?’ sorusunu yönelttik.



Basın Sözcüsü Kirby ‘Hayır! Sanırım hepimiz Afganistan'da hala bir El Kaide tehdidi olduğunu biliyoruz ve El Kaide bağlantılı örgütler olduğu gerçeğini gördü, bunu tutarlı bir şekilde söyledik. Afganistan’daki Amerikalıların rakamlarıyla ilgili tam bir bilgi yok ama oradan ayrılmak isteyen tüm Amerikalılara yardım edeceğiz’ ifadelerini kullandı.



ABD’deki tüm kurumlar havalimanına giden Amerikalılara yardım edeceğini belirtirken Afganistan Kabil Havalimanına ulaşamayan ya da ABD Büyükelçiliği İle bağlantı kuramayanların da durumunu sorduk. Kimileri ya şimdiden rehinse herhangi bir çalışma olup olmadığını yönettik. Cevap ‘’Afganistan’ın tehlikeli bir yer olduğunu herkes biliyor. Çok dinamik ve hareketli. En hızlı ve en fazla nasıl tahliye ederiz buna odaklandık’’ oldu.



Sorumuzu ABD’nin Cumhuriyetçi Parti’nin ünlü Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) tarafından Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan konusunda Biden Beyaz Saray'dan gelen "sürekli" uyumsuzlukla karşı karşıya kaldığında, muhabire "you're reading way more into things than you need to" ("ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını okuyorsunuz") yorumuyla paylaştılar.





Afganistan’dan ABD’ye 4 bine yakın Amerikalı tahliye edildi



Beyaz Saray, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan'dan Amerika'ya tahliye edilen vatandaşlarının sayısını güvenlik sebebiyle açıklamıyordu. Pentagon dün akşam saatlerinde 4 bine yakın Amerikalı ve ailesinin tahliyesini açıkladı. Afganistan'da toplam 10 ile 15 bin Amerikalı olduğu tahmin ediliyor.





‘‘Afganistan’dan Son 24 Saatte 21 Bin Kişi Tahliye Edildi’’



Pentagon yetkilileri toplantıda Afganistan’dan son 24 saatte 21 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.



Sözcüsü John Kirby ve Tümgeneral William Hank Taylor tarafından düzenlenen basın brifinginde, bu rakamın tahliyelerin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu kaydedildi. Taylor şu ana kadar ülkeden tahliye edilenlerin toplam sayısının 63 bin 900 olduğunu söyledi, bunların 58 bin 700’ünün 14 Ağustos’tan itibaren tahliye edildiğini kaydetti. Taylor bunlara Amerikan vatandaşlarının, NATO ve diğer müttefik ülke personelinin, Özel Göçmen Vizesi’ne (SIV) başvuranların ve hassas durumdaki Afganlar’ın dahil olduğunu söyledi. Taylor dün itibariyle her 45 dakikada bir uçağın tahliyeler için Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’ndan havalandığını belirtti.







Tahliyeler sırasında üç bebek doğdu



Pentagon Sözcüsü Kirby tahliyelerin yapıldığı uçaklardan birinde doğan bir bebeğe ek olarak Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne inişten kısa süre sonra da iki bebeğin doğduğunu söyledi. Kirby, bebeklerin ve ailelerinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Kirby, ABD hava üssünde doğan bebeklerin Amerikan vatandaşı sayılıp sayılmayacağını ise bilmediğini ekledi.





Çekilme takviminde değişiklik beklenmiyor



Sözcü Kirby, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos tarihinin uzatılmayacağını söyledi. Kirby, ‘‘Afganistan misyonunun takviminde bir değişiklik olmayacak. Amacımız insanları ay sonuna kadar ülkeden çıkartmak’’ dedi ve ‘‘Kapasiteyi arttırmayı başardık. Bunu ay sonuna kadar yapma kapasitemizin olduğuna inanıyoruz’’ diye konuştu.



Bunun için kullanılan askeri üslerin sayısının artırılmasının gerekebileceğini kaydeden Kirby, ek tesisler kurulabileceğini belirtti. ‘‘Bizim için engel olan geçici barınma değil, önemli olan ihtiyacı olanları güven içinde tahliye etmek’’ dedi.



Kirby, ‘‘Amerikalılar’ı, Özel Göçmen Vizesi’ne başvuranları ve hassas durumdaki Afganlar’ı tahliye etme sürecinde her gün daha çok ilerleme sağlıyoruz’’ açıklamasını yaptı.















