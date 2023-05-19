Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’deki seçimleri yakından takip ediyor







Beyaz Saray’dan ABD Dışişleri Bakanlığına Amerikan medya kuruluşlarından ABD’deki sivil toplum kuruluşlarına Türkiye’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini yakından ediyor.



Seçimlerden biraz önce ben de ABD Dışişleri’ne sordum! Türkiye’deki seçim sonuçları Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyecek? Dışişleri Bakanlığı Baş Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yanıtladı ve kim seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz mesajını verdi.







Patel özetle:





-Seçim sonuçları ne olursa olsun ilişkilerimizi etkileyemeyecek

- Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman devam edecek

- Türkiye önemli bir NATO müttefiki

- Dünya genelindeki tüm seçimlerde olduğu gibi ABD bir taraf olmaz

- Rusya’ya karşı Karadeniz'de Türkiye’nin liderliği önemli

- Demokratik ve özgür bir seçim olmasını istiyoruz







Beyaz Saray’dan Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama



Beyaz Saray’dan Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de Başkan Joe Biden’ın kim kazanırsa kazansın, Türk yönetimi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



John Kirby ‘Türk halkının oy kullanarak seslerini duyurmasını görmek güzel. Başkan Biden, kim olursa olsun kazananla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor’ ifadelerini kullandı.







Biden, Türkiye'deki seçimlerle ilgili ilk kez konuştu!



Delaware’de hafta sonu tatilini geçirdiği sırada bisiklete binerken ABD Başkanı Joe Biden’a Amerikalı bir gazeteci Başkan Joe Biden'a Türkiye'de düzenlenen seçimlerle ilgili yorumunu sordu.



Bir muhabir Biden’a seçimde bir ihtilafın söz konusu olabileceğini belirtti ve yorumunu sordu. ABD Başkanı bunun üzerine “Bu doğru mu? Hiç bilgi almadım” dedi.





Ardından "Türkiye'deki seçimlerle ilgili muhalefet önde gidiyoruz derken ana akım medya Erdoğan önde gidiyor diyor" diye soruldu



Ayrıca "Muhalefet partisi önde olduğunu iddia ediyor, devlet basını ise Erdoğan'ın önde olduğunu söylüyor" yorumuna ise Biden "Kulağa tanıdık geliyor öyle değil mi? Hayır bakın, umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten" yanıtını verdi.







Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek isteriz"



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Türkiye’de ilk turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kim kazanırsan kazansın, Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Sullivan, Türkiye’de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istediklerini açıkladı.