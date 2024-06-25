İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahla yaraladıkları Filistinliyi askeri aracın önüne bağlamalarına ilişkin Miller, "Videoyu gördüm. Şok ediciydi. Bir insanın 'canlı kalkan' olarak kullanılması asla kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Miller, İsrail ordusunun olayı acilen soruşturması ve sorumlululardan hesap sorması gerektiğini belirterek, "Bu eylemlerin, İsrailli askerlerin aldığı emirlere aykırı olduğu yönünde yaptıkları açıklamayı gördüm. İlgili kişilerin de buna göre ele alınması kesinlikle uygundur." dedi.

İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 genci silahla yaraladığını, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu ifade etmişti.

Filistinli yaralı gencin askeri cipin ön kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde, söz konusu askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği görülmüştü.

Görgü tanıkları, askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını ifade etmişti.