Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Belediye Başkanları Birliğinin yıllık toplantısının bu yıl 91'incisi gerçekleşti. ABD’nin farklı şehirlerinden 250’den fazla Belediye Başkanı başkent Washinton D.C.’de buluştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den çok farklı görüşten belediye başkanları bir araya geldi.



Birbirlerine deyim yerindeyse zıt şehirlerin Belediye Başkanları toplantı vesilesiyle biraraya gelip yeni şeyler öğrenip kendi şehirlerine uyguluyorlar. Kavga ya da dövüş yok... Anlayış, saygı ve alkış var. ABD Belediye Başkanları Birliği’nin Başkanlığını ise Miami Belediye Başkanı Cumhuriyetçi Partiden Francis Suarez yaptı.





New York’tan Los Angeles’a Houston’dan Orlando’ya 250'den fazla belediye başkanı yoğun katılım sağladı



ABD’nin dört bir yanından belediye başkanları şehirlerinin karşı karşıya olduğu özellikle ruh sağlığı, bağımlılık ve kitlesel göç sorunlarını ele almak için Washington'da bir araya geldi.



Houston’dan Orlando’ya, Seattle’dan Miami’ye farklı şehirlerin belediye başkanları, endişelerini tartışmak ve çözümler üzerinde işbirliği yapmak için Başkan Joe Biden ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas dahil olmak üzere federal yetkililerle bir araya geldi.





ABD Belediye Başkanları Konferansı'nın Başkanı Suarez yaptığı açıklamada, uzun birer yapılacaklar listelerinin olduğunu ancak başta suç oranlarını azaltmak, enflasyondan zarar gören yerel ekonomileri canlandırmak ve psikolojik anlamda krizdeki vatandaşlara ihtiyaç duydukları desteği vermenin öncelikleri olduğunu belirtti.





Başkanlar ABD – Meksika sınırından tedirgin



Göçmenler ABD-Meksika sınırından geçmeye devam ederken bu göçmenlerin birçoğu güney eyaletleri tarafından uçaklara veya otobüslere bindirilip kuzey eyaletlere gönderilmeye devam ediyor. Kamplarda büyük insani krizler yaşanırken yalnızca 2022 yılında 1 milyondan fazla kaçak göçmen Amerika sınırından geçti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams konferansta yaptığı konuşmada, göçmen dalgasının 50 eyaletlik bir strateji gerektiren "ulusal bir sorun" olduğunu söyledi. Adams, "Mevzuat yoluyla ulusal düzeyde göçle başa çıkmaya yönelik her girişim, çoğunlukla sağcı muhalefet tarafından sabote edildi" dedi. "Ve şehirler bu başarısızlığın yükünü taşıyor" açıklamasını yaptı.



San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, Kongre üyelerinin gerekli olduğunu düşündüğü kapsamlı reformu gerçekleştiremeyecek kadar göçmenlik politikasına kendilerini kaptırmalarından endişe duyduğunu söyledi. Demokrat Başkan, "Korkarım, soruna işaret etmenin siyasi yararları, sorunu fiilen çözmenin yararlarından fazladır." dedi. "Ve biz belediye başkanları olarak sorunları çözmek zorundayız" dedi.

Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ilgili akıl hastalığı ve uyuşturucu kullanımı krizleri Amerika Birleşik Devletleri tarihinde son dönemlerin en yüksek rakamlarına ulaştı. Fentanil içeren ilaçlar yüzünden her yıl on binlerce Amerikalı ölmeye devam ediyor.





91’inci Kış Buluşmasında her sene olduğu gibi yoğun katılım ve farklı ajandalar vardı. Bu sene konuşmacılar arasında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Adalet Bakanı Merrick Garland ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da vardı.







Biden, Belediye Başkanlarını Beyaz Saray’da ağırladı



ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ikinci yıl dönümünde Belediye Başkanları Konferansı Kış Toplantısı'na katılan belediye başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladı.





Burada konuşma yapan Biden, ABD ekonomisini iyileştirmek için attıkları adımları anlatarak, iki yıllık yönetimi sürecinde daha fazla Amerikalıya istihdam sağlamayı başardıklarını ifade etti ve yönetiminin ekonomi ve altyapı da dahil olmak üzere şimdiye kadarki iki partili başarılarını detaylandırdı.





Kabinedeki 2 Bakan Belediye Başkanlığından



Biden, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Tarım Bakanı Tom Vilsack gibi üst düzey yönetim yetkilileri hakkında "Belediye başkanı olan çok sayıda kabine üyemiz var" ifadelerini kullandı.





Biden, ABD'nin otomobiller ve ev aletleri gibi şeyler için kritik olan yarı iletken çip üretimini sübvanse etmeye yönelik iki partili bir yasa tasarısı nedeniyle yeni işler ve tesisler alan Phoenix ve Columbus, Ohio gibi birkaç şehre seslendi.



Biden'ı Cuma günü sahnede tanıtan Belediye Başkanı Andrew Ginther, iki partili CHIPS ve Bilim Yasasına yapılan yatırımların "eski Pas Kuşağını yeni Silikon Vadisine" dönüştürebileceğini söyledi.







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ABD'nin en ünlü belediye başkanlarına Beyaz Saray'a giderken hazır sandviç ve cips verildi. Ayrıca pek de yeni sayılmayacak otobüslere bindiler. Mütevazi insanlar. Büyük çoğunluğunda ego, kapris, geçimsizlik, azarlama, küçük görme yok… Türkiye’deki tüm partilere örnek olması dileğiyle…





ABD Belediye Başkanlar Birliği Konferansı Hakkında:



Amerika Birleşik Devletleri Belediye Başkanları Birliği Konferansı, nüfusu 30.000 veya daha fazla olan şehirlerin parti gözetilmeden temsil edildiği resmi organizasyon. ABD’de 1.400'den fazla şehir bulunuyor. Her şehir, Konferansta seçilmiş en yetkilisi olan belediye başkanı tarafından temsil edilir.



Konferans, Kış Toplantısını her Ocak ayında Washington, D.C.'de ve Yıllık Toplantısını her Haziran ayında farklı bir ABD şehrinde gerçekleştirir. Konferans liderliği tarafından yönlendirildiği şekilde ek toplantılar ve etkinlikler düzenlenir.





Konferans üyeleri, kurumsal politikalar ve hedefler hakkında birlikte hareket ederler. Belediye başkanları, konferansın bir veya daha fazla daimî komitesinde hizmet vererek ulusal kentsel politikanın gelişimine katkıda bulunur. Konferans politikaları ve programları, bir İcra Komitesi ve Danışma Kurulu ile değişen ihtiyaçları karşılamak için oluşturulan daimî komiteler ve görev güçleri tarafından geliştirilir ve yönlendirilir.



Konferansın Haziran ayındaki Yıllık Toplantısı sırasında, daimi komiteler kuruluş tarafından benimsenmesi gerektiğine inandıkları politika pozisyonlarını tavsiye ederler. Şu anda, yıllık toplantıya katılan her üyeye her bir politika kararını tartışma ve ardından oylama fırsatı verilir. Belediye başkanı tarafından temsil edilen her şehir bir oy kullanır.





Yıllık toplantıda kabul edilen politika pozisyonları toplu olarak ülkenin belediye başkanlarının görüşlerini temsil eder ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Kongre'ye dağıtılır.



Konferansın daimi komitelerinin devam eden çalışmalarına ek olarak, belediye başkanları sivil yenilik, ihracat, açlık ve evsizlik ve kahverengi alanlar gibi özel dikkat gerektiren konuları incelemek ve bunlar üzerinde hareket etmek için görev güçleri halinde organize edilir.







91 sene önce kuruldu



1932'de 14 milyon insan işsizdi, aşevlerinin önünde sıralar oluşuyordu, ev sahipleri vergi ödeyemiyorlardı, gaziler sokak köşelerinde elma satıyorlardı ve ülkenin şehirleri iflasın eşiğine gelmişti. Belediye başkanlarının çağrılarına yanıt veren Kongre, şehirler için 300 milyon dolarlık bir federal yardım programı oluşturdu ve bu, ülke tarihinde ilk kez federal yardımın doğrudan şehirlere sağlandığını işaret ediyor.