Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli futbol organizasyonu olan Major League Soccer'da (MLS) bizden birisi var. Türk kökenli Avusturya doğumlu futbolcu Ercan Kara adından söz ettiren ligin en golcü isimlerinden.

Henüz 26 yaşındaki yıldız son bir buçuk yıldır Orlando City’de 9 numaralı formayı giyiyor. Aslen Samsunlu olan Ercan Kara’nın ABD liginde top oynadığını, yine ABD liginde antrenörlük yapan tek Türk kadın antrenörü olan Duygu Erdoğan'dan tesadüfen öğrendim.

Kara, Orlando City’deki en değerli 3 futbolcudan birisi. Henüz 1.5 sene olmasına rağmen 110 yıllık U.S. Open Cup’ta kupayı kaldıran ilk ve tek Türk futbolcu. Ayrıca ABD’nin şampiyonlar ligi Concacaf Champions League’de takımının ilk ve tek golünü atan bir oyuncu Kara. Harika bir röveşata golü atan Ercan Kara’nın ABD futbol ligi ve Orlando’da çok daha başarılı izler bırakacağı aşikâr.

Futbol hayatındaki başarısının yanında mütevazı kişiliği ve Türk kimliğiyle de inanılmaz kibar Ercan Kara ile gurur duyuyor ve nice başarılar diliyoruz. Türk medyasında ilk röportajı bize verdiği için de ayrıca teşekkür ediyoruz…

Önce Vatan Gazetesi - Florida Orlando

Öncelikle bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?



Biz aslen Samsunluyuz. Ailem 1980’li yıllarda Avusturya’ya göç etmiş. 1988’de Avusturya'da işçi arayışı olunca babam gelmiş, kendisi demirci. Viyana’da babam annemle tanışıyor. 3 Ocak 1996 tarihinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Avusturya’nın Başkenti Viyana şehrinde doğdum. Viyana’da büyüdüm. Avusturya’nın Bölgesel lig ekiplerinden Slovan HAC takımında alt yapıda futbola başladım ve 10 sene burada futbol oynadım. Oranın köklü takımlarından 112 senelik Austria Wien’de 2 sene, ardından Karabakh Wien ve Horn takımlarında forma giydim. Ocak 2022’de ise Rapid Wien'de oynadım ve en büyük yükselişi orada yaşadım. Ardından ABD’den teklif gelince Orlando City’e geldim. Şu an Orlando City SC takımında forvet mevkinde forma giyiyorum.



Neden futbolu seçtiniz?



Babamın futbola olan sevgisinden diyebilirim. Benim futbola başlama sebebim babamın Samsun Spor’a olan sevdasından kaynaklanıyor. Abim de Fenerbahçe altyapısında oynadı, aileden gelen bir şey. O zamanlar gurbette Viyana’da bizi küçük bir takıma yazdırdı bizler de devam ettirdik. Şimdiyse profesyonel olarak buralara kadar geldik.

Peki ABD’yi neden tercih ettiniz?

Aslında Avrupa’da oynamayı düşünüyordum, orada devam etmek istiyordum. 25 yaşındayken ABD’den karşı koyamayacağım güzel bir teklif geldi. ABD’de her takımda 3 tane ‘Designated Player’ bulunur bana da öyle özel bir teklif yaptılar.

Bu kuraldan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Beckham Kuralı olarak geçer. MLS’de oyunculara ödenen üst maaş sınırı, limiti bulunuyor. David Beckham, 2007'de Galaxy'ye ilk atanan oyuncu olarak imza attığında bu kural gelmiş. Takımdaki en iyi 3 oyuncuya yüksek miktarda maaş ödemesi yapılıyor böylece limite takılmıyor. Beni de öyle takıma dahil ettiler, yüksek maaşlı oyuncu olarak aldılar. Büyük star olarak getirdiler. Bizim hoca beni çok istedi ve Orlando City beni almak için çok uğraş verdi. Yapılan en iyi tekliflerden birisiydi, bize değer verdiler o yüzden böyle bir karar aldık.

Şu an Orlando City’de forma giyiyorsun. Nasıl gidiyor?

1.5 senedir buradayım ve 1.5 sene daha anlaşmam var. 3 artı 2 olarak sözleşmeye imza attım. 40 maça çıktım 20 gol attım. Takımla uyum çok güzel gidiyor, çok memnunum. İlk sezonumda U.S. Open Cup kupasını kazandık. Bizdeki Ziraat Türkiye kupası gibi ligde değil ama ABD Açık Kupasında ilk senede kupayı kaldırmak çok güzeldi. Hem de eşimin doğum gününde bu başarıya ulaştık, ona en güzel hediye oldu.

Çok güzel! Siz hediyede beklentiyi en yükseklere taşıdınız! Eşiniz Hanımefendi de alıştı mı? Avusturya’da mı tanıştınız?

Evet kendisiyle Avusturya’da tanıştık. Orlando’ya alıştı, burayı seviyor. İlk geldiğim zaman birkaç ay otelde kaldım sonra eşim de gelince ev bulduk, taşındık.

Biz de tebrik ediyoruz! U.S. Open Cup tarihinde kupayı kaldıran ilk ve tek Türk sizsiniz. Gurur duyduk, nasıl bir duygu?



Çok teşekkür ederim. On binlerce kişinin önünde futbol oynamak çok güzel bir duygu. Küçükken herkesin önünde top oynamak ve başarılı olmak hayalimdi. Buralara kadar geldiğim için şükürler olsun, çok mutluyum. Üstelik ilk senede kupa ile başarıyı taçlandırdık.



MLS’de hiç Türk futbolcu, teknik adam ya da hakem ile karşılaştınız mı?



Hiç Türk bir oyuncu, teknik adam ya da hakemle karşılaşmadım. Hırvat bir hakem var biraz Türkçe biliyor beni görünce konuşuyoruz ama o kadar...

Taraftarın desteği nasıl?

Sahada ve dışarıda oldukça destek oluyorlar. Ben de nerede olursa olsun görünce zaman ayırıyorum, fotoğraf taleplerini hep olumlu karşılıyorum. Amerikalıların bazıları Türkçe pankartlar açıyor. Geçen bir Amerikalı ‘Ercan, canım benim! Gol Gol gol!’ yazmışlar. Takım arkadaşlarım soruyor ben de tercüme ediyorum. Arada Türklerle stadyumda karşılaşıyoruz. Maçlarıma Millî Takım, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor formalarıyla geliyorlar. Bazen oyun sırasında Türkçe duyuyorum ve duyunca çok hoşuma gidiyor. Hemen otomatikman kafam kalkıyor o tarafa bakıyorum.



Şu an Türkiye’de futbol oynayan arkadaşlarınız var mı?



Avusturya’da birlikte oynadığım Yusuf Demir şu an Türkiye’de Galatasaray’da oynuyor, kardeşimdir. Ayrıca Gaziantep’te oynayan Onurhan Babuşçu ile de arada görüşüyoruz



Türk futbolcuların sayısı MLS’te artmalı. Buraya gelin demiyor musunuz?



Onlar bana gel diyor (Gülüyor)



Türkiye’de oynamak peki, siz de istiyor musunuz?



Birgün inşallah ben de oynarım ülkemde. Her zaman gönlümde. Fakat şu an sözleşmeli bir oyuncuyum ondan dolayı çok konuşmam doğru olmaz ama bir gün Allah nasip ederse ülkemde oynamayı isterim. Her gurbetçinin hayalidir.





Avrupa’da yaşayan Türkler gurbetçi. Ama sanki bizler gurbetin de gurbetindeyiz, çok uzak değil mi?



Amerika dediğiniz gibi gerçekten çok uzak yol. Senede birkaç kere gidiyorum ve gerçekten yollar çok uzun ama ne yapalım bizim de kaderimiz böyle, hayatımızda gurbetçi olmak varmış.



Aileniz de geliyor mu maçlara sizi ziyarete?



Ailem her zaman buraya geliyor. Annem, babam, abim, kardeşim fırsat buldukça kısa bir süre de olsa ziyaret ediyorlar. Her zaman tatillerde önce Viyana’ya gidip annemi babamı görüyorum ardından İstanbul’a ve en son Samsun’da büyük ailemi görüyorum. Herkesle hasret giderip, gönlünü alıyorum.





Ben futbolcu olsaydım ailem tribündeyken ayrı heyecanlı olurdum. Siz de onlar varken gol atayım diyor musunuz?

Her zaman en yüksek performansı göstermeye çalışıyorum. Ama onlar gelince çok ayrı. Tabi ki! Viyana’da 30 bin kişinin önünde anne, baba, kardeşler gelince onları gururlandırmak istiyorsunuz. Benim gibi forvet olunca gol atınca babanın gözündeki gururu görünce duygulanıyorsunuz.



Aileniz buradayken gol attınız mı?



Attım attım. Çok şükür genelde her maçta atmaya çalışıyorum.



Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023… Deprem zamanı Türkiye maddi manevi önemli yardımlar oldu. Siz de maça çıkarken farkındalık oluşması için kampanya yaptınız. Neler söylemek isterseniz?

Türkiye’de deprem olduğunda çok üzüldüm. Biz çok uzak olmamıza rağmen gönlümüz oradaydı. Bir şeyler yapmak istedim. Hemen kulüp başkanına gittim ve tüm futbolcu arkadaşlara ‘Türkiye için dua edelim’ diye t-shirt bastırdık. Destek olmak için maddi manevi elimizden geleni yaptık. Allah bir daha o günleri yaşatmasın.





ABD’de hiç unutamadığınız bir anınız var mı?



En güzel anılarımdan bir tanesi kupayı kaldırdığım andı. Hem de eşimin doğum gününde. Kupa zamanı tüm taraftar stadyumun içine girdi. Ve nerelere geldim, neler başardım diye tüylerim diken diken oldu. Gurur duydum ve şükrettim.



Hidayet Türkoğlu ‘Hedo’ Orlando’da önemli izler bıraktı bence siz de Orlando’da çok iyi anılacaksınız. Amerika Kupasını kaldırdıktan sonra Amerika Şampiyonlar Liginde Orlando’nun tek golünü atan futbolcunuz…



Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Şampiyonlar liginde Orlando’nun tek golünü ben attım… Amerikan’nın şampiyonlar ligi Concacaf Champions League var orada. ABD’den Meksika’ya Honduras’tan El Salvardor’a Kanada’ya Amerika kıtasındaki şampiyon takımların bir araya geldiği bir lig. Orada bir röveşata golüm var. Orlando tarihinde ilk kez şampiyonlar ligine katıldı, bana da ilk ve tek golünü atmak nasip oldu.



ABD’de futbol ve en üst lig MLS ile ilgili neler söylemek istersiniz…



ABD Futbolu yavaş yavaş gelişiyor. Lig zaten 1996’da kurulmuş. Biraz süre gerektiriyor. Messi gibi bir oyuncu ABD’ye geldiyse artık futbol farklı bir boyuta geçiyor demektir ve önümüzdeki yıllarda yüksek bir ivmeyle futbolun geliştiğini göreceğiz. Avrupa’da isim yapan ünlü futbolcular buraya geliyor. Sistemi de çok iyi oturtmuşlar. Alt yapından da iyi topçu çıkıyor. Sadece Avrupa’dan ABD’ye değil ABD’den de Avrupa’ya giden oyuncular oluyor. Geçtiğimiz günlerde Florida derbisinde Inter Miami’ye karşı Messi’ye karşı oynadım. Messi geldikten sonra bizim lige ilgi çok çok arttı.





Son olarak Milli takım diyelim. Sormasam olmaz milli takım olarak Avusturya Milli takımında oynuyorsunuz. Neden Türkiye'yi seçmediniz diye sorsam?



Avrupa’da oynadığım zaman Avusturya Milli takımı beni almak için çok uğraştı. Türkiye’de o zaman Cenk Tosun, Burak Yılmaz oynuyordu çok iyi forvetler vardı. Seçim değil aslında çünkü Türkiye’den bir teklif gelmedi, ondan dolayı sadece Avusturya teklif getirince orada oynadım. Çok söylenecek bir şey yok. Türkiye benim vatanım, Avusturya doğduğum, büyüdüğüm yer.



Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?



Çok teşekkür ederim. ABD’de ilk defa Türk bir gazeteci ile röportaj gerçekleştirdik. İlginiz için ve röportaj için çok teşekkür ederim. Sizin yaptığınız işleri gördüm, gurur duydum. Kitap çıkarmışsınız, çok satılmış ve etkinlikler yapmışsınız. Tüm dünyada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden herkese selam olsun.