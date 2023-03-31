Anıl Sural

Amerika Birleşik Devletleri’nde Hristiyanlık ve Yahudilikten sonra en büyük üçüncü din İslam. Yapılan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 3,45 milyon Müslüman olduğunu ve toplam ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 1.1'ini oluşturduğunu ortaya koyuyor.



Amerikalı Müslümanlar, çoğunluğu yüzde 25 siyahi, yüzde 24 beyaz, yüzde 18 Asyalı, yüzde 18 Arap, yüzde 7 melez ve yüzde 5 Hispanik olarak bölünmüş ABD'deki ırksal olarak en çeşitli dini gruplardan biridir. ABD’de Müslüman nüfusu son 10 senede hem göçlerden hem doğumlardan hem de diğer dinlerden gelenlerle artıyor.



Beyaz Saray’daki "ilk iftar yemeği” olarak anılan davettir. ABD'in 3. Başkanı Thomas Jefferson 1805 yılında bu daveti vermiştir. First Lady Hillary Clinton'ın 1996'da verdiği Ramazan Bayramı yemeğiyle birlikte Clinton Ailesinden sonra Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak iftar düzenlenir.



ABD'de tüm dinlere ve ırklara saygı var, bu yasal olarak da çok hassas bir şekilde korunuyor. Sadece Ramazan ayı değil tüm dinlerin özel gününde kutlama mesajları yayınlanır davetler verilir. ABD'de 11 Eylül 2001'e kadar Müslümanlara karşı bir önyargı yoktu. Fakat 2001'den sonra burada yaşayan Müslümanlarla konuştuğumda ayrımcılığa ve önyargılı davranışlara uğradıklarını söyleyenlerin oranı oldukça yüksek.





Müslüman nüfusunun yaşadığı bölgedeki Senatörler, Milletvekilleri, Belediye Başkanlarına önemli görev düşüyor. Onlar farkındalık için özellikle 2001'den sonra Müslüman nüfusun ayrımcılığa uğramaması için daha hassaslar ve oldukça başarılı da oluyorlar.



ABD'de kiliselerin her yıl panolarında Ramazan ayını kutlaması, üniversitelerde yemekhanelerin iftar, sahura göre saatlerini ayarlanması, ünlü market zincirlerinin Ramazan'a özel dekorasyonları son 5 yıldır daha yoğun olarak gördüğüm bazı ayrıntılar. Hem 11 Eylül'ün üzerinden yaklaşık 12 yıl geçmesi hem de ABD'de nüfusu en hızlı artan dinler arasında. Ve Müslüman ülkelerden de göçlerin son yıllarda daha da arttığını belirtmekte fayda var.



New York, New Jersey, Virginia, Minnesota, Michigan ve Maryland eyaletleri başta olmak üzere ABD genelinde birçok okul bölgesinde Ramazan Bayramının ilk günü okullar tatil edildi ve resmi tatil yavaş yavaş ülke genelindeki diğer okullara da yayılıyor.







ABD Başkanı Joe Biden’dan Ramazan mesajı



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden ABD ve tüm

dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladı.



Biden sözlerine “Jill ile birlikte, oruç, yenilenme, yardım, ibadet ve büyüme zamanı olan kutsal Ramazan ayına giren Amerika ve dünyadaki Müslüman topluluklara en iyi dileklerimizi iletiyoruz” diyerek başladı. Mesajında Türkiye ve Suriye'de depremlerde yakınını kaybedenlerin yanında olduklarını belirten Biden, “Yıkıcı depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden Türkiye ve Suriye halkının; geçen yaz yaşanan selin ardından hayatlarını yeniden inşa eden Pakistan halkının yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı



Bayramda Beyaz Saray’da Müslümanları çağırarak bayram resepsiyonun verilmesi bekleniyor.









New York’taki bir Camide ezan sesi



New York, Astoria'da ezan sesi hoparlörden okunmaya başladı. Astoria Islamic Center'ın hoparlöründen 4 vakit ezan okunabilmesi için New York mahkemesinden izin alındı.



Amerikalı Türk’ün aktardığına göre ezanın dışarıdan duyulacak şekilde okunması Ramazan'dan sonra da devam etmesi bekleniyor.









Maryland Valiliğinin geleneksel iftarı gerçekleşti



ABD'de birçok Valilik ve Belediye Ramazan ayında iftar programı düzenliyor





Maryland Valisi Wes Moore, eyaletteki Müslüman toplumunun temsilcilerine iftar yemeği verdi. Maryland Müslüman Konseyi'ne göre, Maryland'de 60 farklı ülkeden yaklaşık 350.000 Müslüman yaşıyor.





Yıllardır düzenlenen iftar programına 150’ye yakın kişi ağırlanıyor. 2015'ten bu yana, Valilik Topluluk Girişimleri Ofisi tarafından farklı dinlerle birlikte etkinlik düzenleniyor. Ofis ‘Daha güçlü bir Maryland inşa etme çabasıyla iletişimi ve iş birliğini geliştirmek için dinler arası ortaklıklar kurmaya çalışıyoruz. Toplum temelli ihtiyaçları taban düzeyinde ele almak için sayısız inanç lideri ve kuruluşla birlikte çalışıyoruz.’ ifadelerini kullandı.









ABD genelindeki çoğu kütüphanede Ramazan ayı kutlanıyor



ABD’deki halk kütüphanelerinde Ramazan için dekorasyon yapılıyor. Yetişkin ve çocuklar için Ramazan ve İslam ile ilgili kitaplar ön plana çıkarılıyor.





Kitapların yanı sıra Ramazan ayına özel konferanslar, film gösterileri ve çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor. Kütüphanelerde Ramazan etkinlikleri ücretsiz oluyor ve çok sayıda kişi katılıyor.













Amerika'daki devlet lisesinde mescit açıldı



Virginia eyaletinin Alexandria'daki West Potomac Lisesi, öğrenci ve çalışanları için mescit açtı. Müslüman Öğrenciler Kulübü mescitte Cuma namazının da kılınması için görüşmeler yapıyor.



Okul gazetesinden yapılan açıklamada ‘Ramazan'ın başlaması için yeni mescitini zamanında açtı. Bu oda, dini, manevi ve zihinsel sağlık amacıyla öğrenci ve personele açıktır. Mescit kütüphanede yer almakta olup öğle yemeklerinde öğrencilerin kullanımına açıktır.’ ifadeleri kullanıldı.



Öğrencilerin mescide gidebilmesi için ailenin izni gerekiyor.









Kiliseler panolarıyla Ramazan kutluyor



Amerika'da bazı kiliseler Ramazan ayını panolarındaki yazıyla tebrik ediyor





Müslüman komşularının bu özel ayını kutlamanın yanı sıra 1 gün iftar yemeği veren kiliseler de var









New York Belediye Başkanı Eric Adams'tan Ramazan kutlaması

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New York Belediye Başkanı Adams, Ramazan ayına saygı için 1 gün oruç tutacağını açıklamıştı. Video ile de bu özel ayı kutladı. 15 senedir Belediye Binasında iftar yemeği düzenleniyor, Türk yemekleri ikram ediliyor. New York City ve çevresinde 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.



Brooklyn'de Ramazan’a hazır



New York'ta Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brooklyn Ramazan ayına hazır. Ana caddelerinden birisi 'Mutlu Ramazanlar' yazısıyla (Happy Ramadan) ışıklandırıldı. Ayrıca yol boyu hilal ve yıldızlarla aydınlatıldı. Brooklyn'de 60 binden fazla Müslüman yaşıyor







Ramazan’ın simgelerinden olan mahya geleneği ABD’de de yaşatılıyor



Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezinde Ramazan’ın simgelerinden mahya geleneği yaşatılıyor



Diyanet Center of America’nın iki minaresi arasına asılan mahya ile hem Türkçe hem de İngilizce olarak ramazanla ilgili mesajlar veriliyor.

New Jersey'nin Paterson şehri Ramazan’a günler öncesinden hazır



6 senedir Ramazan feneri aydınlatılırken bu sene büyük bir hilal ve yıldız aydınlatıldı. Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ve Meclis Üyesi Abdelaziz de katıldı. Paterson Belediyesinin tarihi binasında geleneksel iftar da düzenlenecek.





New York Polis Departmanı Ramazan Konferansı düzenledi





Ramazan ayının önemi ve neden kutlandığı katılanlara anlatıldı. Dünyanın en büyük polis teşkilatı NYPD'de toplam 35 bin polis görev yapıyor. New York'taki polislerin 1.200'ü Müslüman, 100'e yakını ise Türk

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