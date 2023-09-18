Pensilvanya Eyalet Polisi David Beohm, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "14 ila 18 yaşlarındaki suçlu erkek gençler için tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisi'nden kaçan 9 genci aradıklarını" bildirdi.

Caernarvon Polis Departmanından yapılan açıklamada, ıslahevinde çıkan isyanın ardından eyalet ve yerel polisin olayları kontrol altına almaya çağrıldığı belirtildi.

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Açıklamada, isyanın ardından ıslahevinden kaçan 9 suçlunun üstünde beyaz veya gri gömlek olduğu kaydedildi.

Bölge halkından kaçaklarla karşılaşmaları durumunda yetkilileri bilgilendirmeleri istenen açıklamada, isyanın ayrıntılara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

AA