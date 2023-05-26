Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)ikinci turunda ABD'de oy kullanma oranı yüzde 7,9 arttı.

ABD’de 134 bin 246 kayıtlı seçmenin 55 bin 957’i ikinci turda sandıklara gitti.



Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda tüm temsilciliklerde sandığa gitme oranın arttığı gözlemlendi.



Tüm oylar Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve parti temsilcileriyle birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla Türkiye’ye ulaştırıldı.



Washington Büyükelçiliğinde ilk tura göre ikinci turda oy verme oranı yüzde 5,7 artarken bu oran başkonsolosluklar bulunan New York'ta yüzde 10,7, Boston'da yüzde 0,7, Miami'de yüzde 3,0, Houston'da yüzde 9,3, Chicago'da yüzde 7,3 ve Los Angeles'ta yüzde 9,3 artış gösterdi.



Bu seçimlerde ilk defa Long Island ve South Jersey’de sandık kuruldu.





Yurtdışı oyları için sandıklar kapandı oylar Türkiye ulaştı



Amerika'da da 2. tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti



ABD geneli 2. tur için 4 günde

55 bin 961 oy kullanıldı (Katılım %42)

9 gün süren 1. tur oylamada

51 bin 867 oy kullanılmıştı (Katılım %38)

Yurt Dışında kullanılan tüm oylar Yüksek Seçim Kuruluna ulaşıyor. Ağzı mühürlü olarak gelen oylar 28 Mayıs'ta Türkiye'de sayılacak.









