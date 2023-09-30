Haber: Mert Osman Erman

Son on yılda meydana gelen dördüncü kapanma, hava yolculuğundan ulusal parklara ve evlilik lisanslarına kadar her şeyi önemli ölçüde etkileyebilir.

Çoğu hükümet çalışanı maaşsız izne çıkarılacak ve önemli beslenme programları durdurulacaktır.

Bu, ABD Temsilciler Meclisi'nde sert sağcı bir ayaklanmayı takip ediyor.

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ni ince bir çoğunlukla kontrol ederken, Demokratlar Senato'da tek bir sandalye ile kontrolü elinde tutar.

Bu, hükümetin açık kalması için gerekli harcama tasarılarının hem her iki meclis hem de Başkan Joe Biden'ın masasına gitmesi için her iki partiden de destek gerektirdiği anlamına gelir. Ancak sağcı milletvekillerinin asi bir fraksiyonu, Ukrayna'daki savaşın daha fazla ABD finansmanına son verilmesi de dahil olmak üzere harcamalarda önemli kesintiler talep ederek Temsilciler Meclisi'nde müzakereleri engelledi.

Eski Başkan Donald Trump'ın çevrimiçi olarak yüksek sesle destek alması nedeniyle, sert çizgi savunucuları, lider Kevin McCarthy'nin çıkmaza son vermek için gereken yasayı Meclis'ten geçirmesine yardımcı olmasına karşı çıktı.

Konuşmacı, temsilcileri onaylamak için ihtiyaç duyduğu oyları Demokratlardan alabileceği bir adım atmış gibi görünse de, bu, liderlik görevinden alınma girişimine yol açacak bir hamle olacaktır. Bay McCarthy, Senato'da yol alan kısa vadeli bir finansman tasarısını da almayı reddetti. İçinde Ukrayna için 6 milyar dolar ve afet yardımı için 6 milyar dolar bulunan bu tasarısı, uzun bir kapanmayı önlemek için son çare bir girişimdir ve üst mecliste güçlü bir bipartisan destek gibi görünmektedir.

Cuma günü, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin sert sınırlar politikalarını içeren kısa vadeli finansman önerisi, parti üyelerinin en az 21'inin reddettiği ve geçemediği şeklinde reddedildi. Kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda Bay McCarthy, Cumhuriyetçilerin ya Meclis tasarısını ya da Senato'nun sürümünü seçmek zorunda kalacaklarını veya bir kapanma için suçlanacaklarını söyledi. Ancak asi milletvekilleri, önceliklerinin ele alındığı uzun vadeli bir harcama tasarısından daha az bir şey olmaması durumunda bükülmeyeceklerini ileri sürdüler. "Bunu kabul et ya da suçlarım" veya "beni suçla" işe yaramayacakları bir durumdayız," diyen Güney Carolina Temsilcisi Nancy Mace, Cuma günü Temsilciler Meclisi tasarısına karşı oy kullanan ılımlı biri olarak X'te yazdı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Bay McCarthy'yi her iki meclisten de geçemeyecek kadar "gerçekten radikal" bir öneri getirmekle suçladı.

"Konuşmacı, [Cumhuriyetçi] aşırıcıları memnun etmeye çalışmanın kaderi belirsiz görevinden vazgeçmelidir" dedi.

Beyaz Saray, Meclis'in harcama tasarısını desteklemesi çağrısını yaptı. Basın sekreteri Karine Jean-Pierre, Cuma günü bir açıklamada şunları yazdı: "Hükümeti finanse etmek için ileriye yönelik yol, Senato tarafından geniş bipartisan destekle belirlendi - Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri sadece bunu almalı."

Hazine Bakanı Janet Yellen, "Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin sorumlu davranmamasının Amerikan ailelerine zarar vereceğini ve elde ettiğimiz ilerlemeyi zayıflatacak ekonomik rüzgarları tetikleyebileceğini" uyardı.

Bayan Yellen, çiftçilere ve küçük işletmelere kredi verilmesi, gıda ve işyeri güvenliği denetimleri ve büyük altyapı iyileştirmeleri de dahil olmak üzere "ana hükümet fonksiyonlarının" hepsinin etkileneceğini söyledi.

Kapanmalar, her yıl 1 Ekim'de başlamadan önce onaylaması gereken federal bütç

enin yaklaşık %30'unu onaylayamayan Kongre'nin meydana geldiği yerlerde gerçekleşir.

Bu, pazartesi günü "temel" olarak kabul edilmeyen federal çalışanların yüz binlercesinin ücretsiz izinde olacağı anlamına gelir. Bu çalışanların birçoğu, Federal Hükümet Çalışanları Federasyonu'na göre maaş çekine maaş çekine yaşar.

1,4 milyonun üzerinde aktif görevdeki askeri personel ve on binlerce hava trafik kontrolörü, çalışmadan ücret almadan çalışacaklar arasında olacaklar.

Herhangi bir federal işçi için öğrenci kredi borcu taşıma konusunda endişeli bir gelişmedir. Pandeminin başlangıcından bu yana durdurulan 40 milyon kişinin kredi geri ödemeleri, pazar gününden itibaren yeniden başlayacaktır. Kapanma, ayrıca Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar için Özel Ek Beslenme Programı (WIC) üzerinde hemen etkisi olacaktır ve yedi milyon hamile kadına ve yeni annelere market yardımı sağlar.

Uzun süreli bir kapanma, 40 milyon düşük gelirli Amerikalıya hizmet veren "gıda pulları" olarak bilinen bir bakkal yardımı olan Ek Beslenme Yardım Programı'nı (SNAP) etkileyebilir ve yüksek ihtiyaç duyan okul bölgelerindeki öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği sunma programının uygulanmasını engelleyebilir.

Müzeler, milli parklar, araştırma tesisleri ve federal hükümet denetimi veya finansmanı olan toplum sağlık merkezleri de muhtemelen kapanmanın süresi boyunca işleri askıya alacaklardır.

Ayrıca, doğal felaketlerden gelen yardım ve iyileştirme işlerini yürüten hükümet kurumu şu anda bir kapanmanın nadir görülen bir Atlantik kasırga sezonuyla çakışma olasılığına karşı nakit kaynakları korumak için çaba göstermektedir.

Bu tür bir kesintiye neden olan bütçe anlaşmazlıkları dünya genelinde başka hiçbir yerde meydana gelmez ve Washington'ın artan işlev bozukluğunun ve parti çatışmalarının bir örneği olarak eleştirilmiştir.

Son hükümet kapanması, 2019'da Trump yönetimi altında, rekor 34 gün sürdü.

Bu, Kongre Bütçe Ofisi'ne göre 11 milyar dolarlık ekonomik çıktıyı sildi ve federal çalışanların gıda bankalarında sırada beklediği görüldü.