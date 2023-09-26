Nicholas Feliz Dominici isimli bebeğin bakımevinde fentanil maddesine maruz kaldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili 38 yaşındaki Renny Antonio Parra Paredes, söz konusu maddenin satışını yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Federal savcılar, gözaltına alınan Paredes'in, bakımevinde paketlenen ve depolanan büyük miktarda fentanil ve diğer uyuşturucuların satışında "önemli rol" oynadığını söyledi.

"El Gallo" olarak da bilinen Paredes'in pazartesi günü federal mahkemeye çıkması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi suçlanmıştı

New York'ta fentanil maddesine maruz kalan 4 çocuktan biri olan 1 yaşındaki Dominici zehirlenerek yaşamını yitirmiş, diğer üç çocuk da hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturma kapsamında bakımevini işleten Grei Mendez ve bakımevinin bir odasını kiralayan Carlisto Acevedo Brito "cinayet" suçlamasıyla 18 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Brito'nun odasının bulunduğu koridordaki bir duvarda 1 kilogram fentanil ele geçirilmişti.

Kefaletle serbest bırakılan Grei Mendez'in avukatı, suçlamaların Mendez'in eşine yönelik olduğunu savunmuştu.

Mendez'in eşinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi, daha çok hap formunda kullanılan fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.

AA