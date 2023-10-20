Gazze

Ebu Şaban, tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı.

Sivil olduklarını ancak İsrail saldırılarına maruz kaldıklarını belirten 18 yaşındaki Ebu Şaban, "ABD Büyükelçiliğinden mümkün olan en kısa sürede beni ve ailemi Gazze'den çıkarmasını talep ediyorum." dedi.

Büyükelçiliğin 14 Ekim Cumartesi günü kendilerinden Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gitmelerini istediğini, uzun süre orada beklediklerini ancak tahliyenin gerçekleşmediğini ifade eden Filistinli genç, UNRWA'ya bağlı bir okula sığındıklarını ancak burada yiyecek olmaması nedeniyle Gazze kentine geri dönmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Gazze'de de herhangi bir ön uyarı yapılmaksızın İsrail saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyen Ebu Şaban, pasaportuna kan bulaştığını, vatandaşı olduğu ülkenin kendisini koruyamadığını ifade etti.

Ailesinde sadece kendisinin ABD vatandaşlığına sahip olduğunu vurgulayan Ebu Şaban, İsrail saldırılarında 14 yaşındaki kız kardeşinin öldüğünü, babası ve 8 yaşındaki diğer kız kardeşinin de yaralandığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde ABD vatandaşlığı bulunan 500 ila 600 Filistinli, tahliye için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.