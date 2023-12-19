Haber: Mert Osman Erman

Cardin, videoya bağlı olarak gösterilen personelin "artık Senato çalışanı olmadığını" belirtti.

Maryland'lı Demokrat senatör, gazetecilere şunları söyledi: "Kızgın, hayal kırıklığına uğramış hissettim. Bu, güven ihlalidir. Tümü."

ABD medyasına göre herhangi bir suçlama yapılmamıştır. BBC, yorum için ABD Capitol Polisi ile iletişime geçti.

Kongreyi koruma görevini üstlenen polis departmanı, medyaya konunun incelendiğini bildirdi.

The Daily Caller, Cuma günü bir kongre yardımcısının "Senato dinleme odasında bilinmeyen bir erkekle cinsel ilişki" görüntülerini içeren bir video gösterdiğini ve bunun siyasetteki eşcinsel erkekler için özel bir grupta paylaşıldığını bildirdi. Ne zaman çekildiği belirsizdir.

Politico'ya göre, kayıt terk edilmiş bir Hart Senato Ofis Binası odası 216'da çekilmiş gibi görünüyordu. Bu oda, 9/11 Komisyonu ve Yüksek Mahkeme adaylıkları da dahil olmak üzere devasa duruşmalara ev sahipliği yapmıştır.

BBC, videonun doğruluğunu bağımsız olarak doğrulamamıştır veya ilgili kişilerin kimliğini onaylamamıştır.

Pazartesi günü, Cardin'e bir yardımcının Senato dinleme odasına nasıl erişebileceği soruldu.

Bu, "personel meseleleri" dediği senatör tarafından yapılmıştır, ki kendisi görev süresinin sonunda emekli olmayı planlıyor.

Minnesota Demokrat Senatörü Amy Klobuchar, söz konusu yardımcının kovulduğunu bildirdi.