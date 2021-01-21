Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. Başkanı oldu. 6 Ocak’ta Donald Trump’ın destekçilerinin saldırısı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yemin törenine çok sayıda ünlü isim katılırken koronavirüsten dolayı sosyal mesafe ve maskeye dikkat edildi.



Yaklaşık 50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığı görevlerini yerine getiren Biden 78 yaşında en yaşlı ABD Başkanı ünvanını aldı. Biden ayrıca eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı. Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı. Trump 151 yıl sonra bir ilke imza atarak, başkanlık yemin törenine katılmayan dördüncü eski başkan olarak tarihe geçti.





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



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Biden resmen göreve başladı



ABD'nin yeni başkanı Joseph (Joe) Robinette Biden Jr. Kongre'de yemin ederek resmen göreve başladı. Törende kısa bir konuşma yapan 46. Başkan Biden, Kongreden konvoyla ayrıldı, Beyaz Saray'a yürüyerek giriş yaptı. Olağanüstü önlemlerin alındığı Kongre Binası ve Beyaz Saray çevresinde binlerce güvenlik görevlisi alanı korudu. Kısıtlı sayıda katılımın gerçekleştiği yemin töreni koronavirüs salgını ve kongrede yaşanan olayların gölgesinde gerçekleşmiş oldu.





Ünlü isimler akın etti



Joe Biden ve Kamala Harris’in yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşinin yanı sıra, eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile eşleri de katıldı. Biden'in yemin torenine ayrıca 100 senatör ve 435 kongre üyesi de hazır bulundu.



Lady Gaga, ABD Ulusal Marşı'nı okurken, Jennifer Lopez, "Celebrating America" (Amerika'yı Kutlamak) adı verilen ve Tom Hanks’in sunuculuğunu yaptığı konserde sahne aldı. Geleneksel olarak yapılan akşam balolarının yerine bu kez 90 dakikalık bir televizyon programı yayınlandı. Programda Bruce Springsteen’den Demi Levato’ya, Bon Jovi'ye kadar ünlü pek çok sanatçı sahne aldı.





ABD Başkanı Biden’dan ‘‘Birlik’’ Mesajı



46'ncı Başkan Biden, yemininin ardından yaptığı konuşmada demokrasinin galip geldiğini söyleyerek, Amerika’nın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti ve ‘‘birlik’’ çağrısı yaptı.



Biden, ‘‘Kampanyamızı destekleyen sizlere bize duyduğunuz inanç nedeniyle şükran borçluyum. Bizi desteklemeyenler, sizlere de şunu söylememe izin verin. Biz yolumuzda ilerlerken söylemimize kulaklarınızı tıkamayın. Yaptıklarımı değerlendirmeye tabi tutun. Bunları yapıp hala farklı görüşte olabilirsiniz, bu da çok normal, çünkü bu demokrasi. Bu Amerika. Cumhuriyetimizin sınırları içinde barış içinde muhalif olma hakkı belki de bu ülkenin en büyük gücüdür. Ama söylediklerime kulak verin; anlaşmazlık ayrılığa neden olmamalı. Size söz veriyorum. Tüm Amerikalılar’ın başkanı olacağım ve söz veriyorum beni desteklemeyenler için de beni destekleyenler için olduğu kadar güçlü mücadele vereceğim’’ diye konuştu.





Yemin Törenine Katılmayan Trump’tan Biden’a Mektup



Görev süresi sona eren Donald Trump, siyasi geleneklere uymayarak Joe Biden’ın başkanlık yemin törenine katılmadı. Ancak eski Başkan Trump, görevden ayrılan başkanların haleflerine Oval Ofis'te bir mektup bıraktığı 30 yıllık geleneğine bağlı kaldı ve Biden için özel bir not bıraktı. Biden mektubu ilgili olarak "hem cömert hem de nazik" olarak nitelendirdi. Ancak içerikle ilgili eski başkan Trump'la konuşana kadar bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.





Biden göreve 17 kararname ile başladı



ABD başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden hiç zaman kaybetmeden Oval Ofise geçip 17 kararnameye imza attı. Selefi Donald Trump'ın politikalarını değiştirmek için imzaladığı kararnamelerin bazıları şöyle:



• ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na dönmesi



• Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdeki tartışmalı seyahat yasağının kaldırılması



• Eyaletler arası seyahatlerde maske takılmasının zorunlu kılınması



• Pandemi nedeniyle ev tahliyeleri ve hacizlere ilişkin ülke çapında kısıtlamaların

genişletilmesi



• Öğrenci kredisi ödemelerinin ertelenmesine devam edilmesi



• Meksika sınırına duvar örülmesi için fon aktarımını sağlayan acil durum deklarasyonuna son verildi.







Biden’ın A takımı



ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın kabinesi büyük ölçüde eski başkan Barack Obama yönetiminin deneyimli isimlerinden oluşuyor. Biden'ın "ABD'nin en renkli ve çeşitliliğe dayalı kabinesi" iddiasıyla oluşturduğu kabinede pek çok ilk de yer alıyor. İlk kadın Maliye Bakanı, ilk Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı ve ilk Kızılderili kökenli bakan Biden’ıın A takımında yer alıyor.



Dışişleri Bakanlığı: Antony Blinken, Savunma Bakanlığı: Lloyd Austin, Maliye Bakanlığı: Janet Yellen, İç Güvenlik Bakanlığı: Alejandro Mayorkas, İç Güvenlik Bakanlığı: Alejandro Mayorkas, Ulaştırma Bakanlığı: Pete Buttigieg, İçişleri Bakanlığı: Deb Haaland, Ticaret Bakanlığı: Gina Raimondo, Adalet Bakanlığı: Merrick Garland ve Ulusal Güvenlik Danışmanı: Jake Sullivan