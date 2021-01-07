Haber: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington DC



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihi günlerinden birisini yaşıyor. 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için dün yapılan Kongre oturumu ve ABD Başkanı Donald Trump’a desteklerini ortaya koymak için başkent Washington’a akın eden göstericiler, Kongre binası önündeki bariyerleri aştı. Polisle arbede yaşayan protestoculara biber gazıyla müdahale edildi ancak bazı protestocular Kongre binasının içine de girmeyi başardı.



Trump taraftarlarının içeri girmesiyle Kongre binasının giriş çıkışlar kapatıldı, Kongre binasının önünde bekleyen kalabalığa da göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Bazı protestocuların Temsilciler Meclisi genel kurul salonuna girmeye çalıştığını, salonun kapılarına vurduğu görüntülendi.



Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı. Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. ABD Kongre binasında bir kadın göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayıtını kaybetti.



Başkent Washington karıştı! ABD Senatosunda bir kişi hayatını kaybetti





ABD’nin başkenti Washington’da tarihi anlar yaşanıyor. ABD Kongresinde, Seçici Kurul'un oylarını saymak ve onaylamak için yapılacak oturumu basan Trump taraftarları gündeme bomba gibi düştü.



Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.



"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Trump’tan destekçilerine eve dönün mesajı



Trump tansiyonun yükselmesinin ardından Twitter'dan destekçilerine, "Kongre polisimizi ve güvenlik görevlilerini lütfen destekleyin. Onlar gerçek anlamda ülkemizin tarafındalar. Barışçı olun" mesajını verdi. Bu açıklamalar sonrası videolu bir mesaj veren Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.



Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.





Pence: Kongre'deki şiddete derhal son verilmeli

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre'de yaşanan şiddet ve yıkımın derhal son bulması çağrısında bulundu.

Pence Twitter'dan paylaştığı mesajında, olaylara karışan herkesin güvenlik yetkililerine saygı göstermesi ve binayı hemen terk etmesi gerektiğini vurguladı.



"Barışçı protesto her Amerikalı'nın hakkıdır ama Kongre binamıza yönelik bu saldırıya hoşgörü gösterilmeyecektir" diyen Pence, olaylara karışanların yasaların gerektirdiği şekilde yargılanacağının altını çizdi.





Biden: 'Demokrasimiz benzeri görülmemiş bir saldırı altında''



ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden ABD Kongresi'ne Trump yanlılarının girmesinin ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.



''ABD demokrasisi benzeri görülmemiş bir saldırı altında'' diyen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın televizyonda canlı yayına çıkarak Kongre binasındaki kuşatmaya son verilmesi çağrısında bulunmasını istedi.





"Başkente Ulusal Muhafız birlikleri gönderildi"



İç Güvenlik Bakanlığı Başkan Trump yanlılarının girdiği Kongre binasındaki olayların bastırılması için takviye federal görevli gönderildi.





Schumer ve Pelosi'den Trump'a Çağrı



Senato'daki Demokrat Lider Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'a tüm protestoculardan Kongre binasını terk etmelerini istemesi çağrısında bulundu.



Schumer ve Pelosi yayınladıkları ortak açıklamada, "Başkan Trump'ı, tüm protestoculardan ABD Kongresi ve Kongre alanını derhal terk etmelerini talep etmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.



Trump’a bir darbe de Georgia’dan geldi

ABD'nin Georgia eyaletinde Senatonun iki sandalyesi için yapılan 2. tur seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adaylar kazandı. Georgia'daki iki Senato üyeliği yarışından birini, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Partili rakibi Kelly Loeffler'ı yenilgiye uğratan Demokrat Partili rahip Raphael Warnock kazandı.



Amerikan medya kuruluşları, oyların neredeyse tamamının sayılmasının ardından yarışı 40 binden fazla oyla önde götüren Warnock'un seçimi kazandığını duyurdu.



Demokrat Partili aday Jon Ossoff’un da ikinci altı yıllık dönem için yarışan rakibi Cumhuriyetçi Partili David Perdue karşısında seçimi kazanmasıyla Senato’nun 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi arasında bölündüğü kesinleşti. Bu durumda tartışmalı konularda son kararı 20 Ocak’ta görevi devralacak Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris verecek.



Biden rahat hareket edecek



Senatoyu kontrolu altında tutan parti ayrıca yasama takvimini belirlemede ve hangi yasa tasarılarının gündeme alınacağında da söz sahibi oluyor.



3 Kasım seçimlerinde Georgia'daki hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde üstünlük elde edememesi üzerine eyalet yasaları uyarınca ikinci tur seçime gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı.



Başkent Washington ve çevresinde sokağa çıkma yasağı uygulandı



Başkan Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların Kongre binasına girmesiyle başlayan olaylar üzerine ilan edilen sokağa çıkma yasağı akşam 6.00’dan itibaren yürürlüğe girdi.



Başkent Washington’ın yanı başında Virginia eyaletine bağlı Arlington ve Alexandria’da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Açıklama Virginia Valisi Ralph Northam’dan geldi.