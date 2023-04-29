New York,Londra

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için seçmenler sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

ABD genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.

İngiltere ve İskoçya

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu Birleşik Krallık'taki seçmenler, 4 kentte Türkiye'deki seçimler için oy kullanmaya başladı.

Vatandaşlar, yerel saatle 09.00'da Londra, Manchester, Edinburgh ve Leicester kentlerinde kurulan sandıklara gitti.

Ülkede, bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulurken Londra, Manchester ve Edinburgh'da seçim 7 Mayıs'a, Leicester'da 1 Mayıs'a kadar sürecek.

Vatandaşlar, Londra'da Old Billingsgate'te, Manchester ve Edinburgh'da ise başkonsolosluklarda oy kullanabilecek. Leicester'da oy kullanma işlemi Tigers Rugby Club'da yapılacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını kara, hava ve deniz gümrük kapılarında da kullanabilecek. Vatandaşların, oy kullanmak için geçici kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak.

AA