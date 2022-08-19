Anıl Sural



Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) seyahat etmek isteyen ve vize başvurusunda bulunanların 1 seneden fazla beklemesi gerekiyor.



ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sadece acil durum randevularına bakıyor. İstanbul’daki Başkonsolosluk ise turist vizesi için 368 gün, öğrenci vizesi için 396 gün, göçmen olmayan diğer vizeler için 248 gün sonraya randevu veriyor.



İlk olarak Önce Vatan Gazetesi’nin gündeme getirdiği konuyu ABD Dışişleri Bakanlığına sorduk.



ABD Dışişleri Bakanlığının basın toplantısına katılıp ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’a: Türkiye'nin başkenti Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ni kontrol ettiğimizde sadece acil randevu veriyor. İstanbul'daki konsolosluğu kontrol ettiğimizde ise başvuranların bir yıldan fazla beklemesi gerekiyor. Bunun özel bir nedeni var mı, Türklerin neden bu kadar uzun süre beklemesi gerekiyor?’ diye sordum.







‘Türkiye ile açıkça bir ilgisi yok’



Price ise ‘Ne yazık ki, bu dünya çapında karşılaştığımız bir zorluk ve öncelikle COVID'e ve yürürlükte olan bazı COVID kısıtlamalarına ve bu kısıtlamaların henüz yakın zamanda uygulandığı yerlerdeki etkilerden dolayı süre uzuyor. Sizi temin ederim ki bunun Türkiye ile açıkça bir ilgisi yoktur. COVID kısıtlamalarının ve iş gücümüzdeki bazı sınırlamaların çeşitli vize sınıfları için uzun beklemeye yol açtığını biliyoruz ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı şekilde ele aldığımız bir sorundur ve ivedilikle çözüm arıyoruz. Dünyada bu bekleme süresini önemli ölçüde, bazı durumlarda yarıya veya daha fazla kısaltabildiğimiz ülkeler olduğunu biliyorum. Ancak COVID öncesi temele dönene kadar bu zorluk üzerinde çalışmayı bırakmayacağız.’ yanıtını verdi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price’a Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde bekleme süreleriyle aralarında büyük farklılıkların olduğunu hatırlatıp Bosna Hersek’te her vize için sadece 5 gün, Yunanistan’da öğrenci vizesi için 7 gün ve Azerbeycan’da turist için 60 gün beklendiğini söyledik.



Price ise dünyanın herhangi bir ülkesinde vize bekleme sürelerini etkileyecek bir dizi faktör vardır: Nüfusun büyüklüğü, elbette, Türkiye bunların hepsinden daha büyük bir nüfusu sahip. Özellikle konsolosluk bölümümüzün büyüklüğü de önemli. Bu nedenle, sizi temin ederim ki bu Türkiye’ye karşı bir tutum yoktur. Öğrencilerin olduğunu, göçmen olmayan vize sahipleri olduğunu, diplomatlar olduğunu ve diğerlerinin olduğunu bilerek bu bekleme sürelerini azaltmak için hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde ve dünyada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.’ açıklamasını yaptı.





Son olarak Basın Sözcüsüne iş insanların ABD’ye gelemediğini ve ABD’nin yatırım kaybettiğini ve üniversite zamanının geldiğini, öğrencilerin gelemediği için COVİD’ten etkilenen okulların burada büyük kayıp yaşadığın hatırlattık.



Son sorumuza Price ‘Sizi temin ederim elimizden geleni yapıyoruz. Konu öğrenciler olunca elbette eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilere öncelik veriyoruz. Öğrencilerin ülkede olması gerektiğini bilerek çoğu zaman kaynakları artırıyoruz. Her yıl binlerce öğrencinin bu ülkeye gelmesi- bu bizim en büyük avantajlarımızdan biri, dünyanın her yerinden öğrencilerin gelmesi, eğitim ülkemizi zenginleştiriyor. Bunun devam ettiğini ve ulaşılabilecek en yüksek seviyelerde devam ettiğini görmek istiyoruz.’ ifadelerini kullandı.