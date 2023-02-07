Anıl Sural

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) Nurdağı, Gaziantep merkezli depremin şiddetini 7.8 olarak açıkladı.



ABD Jeoloji Araştırması, ilk depremin büyük bir şehir ve eyalet başkenti olan Gaziantep'ten yaklaşık 20 mil uzakta, yerel saatle 4:17'de (Pazar 20:17 ET Pazar) meydana geldiğini söyledi. 11 mil derinliğinde merkezlenmişti ve yaklaşık 10 dakika sonra 6.7 büyüklüğünde güçlü bir artçı sarsıntı meydana geldi. Birkaç saat sonra toplamda en az 20 artçı sarsıntı izledi.





Daha sonra 7,5 büyüklüğünde bir deprem, Gaziantep'in yaklaşık 100 mil kuzeyinde, saat 13:24'te sadece 9,5 km derinlikte meydana geldi. USGS'ye göre yerel saat (05:24 ET). Sığ depremler daha fazla hasara neden olur.





ABD’den ilk açıklama



İlk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan depremle ilgili açıklama yaptı.





Sullivan ‘ABD olarak bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden derinden endişe duyuyoruz. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu bildirmek için Türk yetkililerle temasa geçtim. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.’ ifadelerini kullandı.





Yardımlara başladık, devamı gelecek



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Kirby, sahada bulunan personele ek olarak, Türkiye'nin arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere 79 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil, ilave ekipler konuşlandırma sürecinde olduklarını bildirdi.





Kirby, "Şu anda sahada bulunan personele ek olarak, Türkiye'nin arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemek ve depremden zarar gören ya da yerinden olan herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak üzere 79 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil, ilave ekipler konuşlandırma sürecindeyiz" dedi.

John Kirby, ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) ve Pentagon'un da şu anda ek yardım konusunda Türk muhataplarıyla koordinasyon halinde olduğunu söyledi.





Bu ekiplerin Türkiye ve Suriye için mi konuşlandırılacağı sorusu üzerine Kirby, "Bu iki ekip sadece Türkiye'nin arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek" ifadesini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan Kahramanmaraş merkezli çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken ‘ABD, bugün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye genelinde meydana gelen trajik can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyor. Kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Ekibime, bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde Türk müttefiklerimiz ve insani yardım ortaklarımızla yakın temas halinde olmaları talimatını verdim. Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda.’ dedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Antony Blinken'ın bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.



Price, ''Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve ortaklarımızın en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceklerini ele aldılar. Bakan Blinken, ilk yardım müdahalemizin halihazırda devam ettiğini teyit etti ve hem Türkiye hem de Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Türkiye ile koordinasyon içinde elimizden gelen her şeyi yapma sözü verdi'' ifadelerini kullandı.







Beyaz Saray’ın ilk gündem maddesi Türkiye’deki deprem



ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkililerine, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremde en çok etkilenen bölgelere yardım etmek için seçenekleri hazırlamalarını söyledi.





Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre basın toplantısına Türkiye ile başladı.



‘Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden bahsetmek istedim. Bugün, Türkiye ve Suriye'de bugüne kadar binlerce cana mal olan ve büyük yıkıma neden olan yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başkan, şu anda Türkiye’deki ABD personeline ek olarak ABD'nin acil bir yanıt vermesine izin verdi. Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremlerde yaralananların ve yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek ekipler görevlendirme sürecindeyiz.



ABD destekli insani yardım ortakları da Suriye'deki yıkıma yanıt veriyor. Dün gece meydana gelen ilk deprem raporlarından bu yana, Amerikalı yetkililer NATO Müttefikimiz Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyorlar. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün gece meslektaşına ulaştı. Bakan Austin konuştu -- ve Bakan Blinken bugün muadilleriyle görüştü. USAID ayrıca geleneksel yardım konusunda Türk muadilleriyle koordinasyon halindedir.



Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakında konuşma fırsatı bulacağını tahmin ediyoruz’ dedi.



Biden'dan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu



ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremde yaralanan, yakınlarını kaybedenler için Amerikan halkı adına taziyelerini iletti.



Beyaz Saray’dan telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklama: Başkan Joe Biden bu öğleden sonra Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. ABD'nin bu trajedi karşısında NATO Müttefikimiz Türkiye'ye gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu yineledi. Başkan Biden, depremlerde yaralanan veya yakınlarını kaybedenlere Amerikan halkı adına taziyelerini iletti. ABD ekiplerinin, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremlerden etkilenen insanların ihtiyaç duyabileceği sağlık hizmetleri veya temel yardım malzemeleri de dahil olmak üzere diğer yardımları koordine etmek için hızla konuşlandırıldığını kaydetti.





ABD’den ilk ekip hemen çıktı



ABD’nin arama kurtarma için ilk ekibi California ve Virginia'dan ayrıldı.



California'nın Los Angeles şehrinden 81 personel, 6 adet K9 ekibi, 3 yapı mühendisi yolda olacak. Diğer ekip de başkent Washington yakınlarındaki Virginia’nın Fairfax şehrinden.



24 sene önce İzmit ve Düzce depremlerinde görev yapan Fairfax County Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi görevlendirildi.



79 arama kurtarma uzmanı ve 6 köpeğin bugün Türkiye'ye uçması planlanıyor. ABD'den Türkiye'ye daha fazla kişinin görevlendirilmesi bekleniyor.





Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden yoğun çalışma



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili ülke genelinde yardım çalışması başlattı.



Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, depremzedelere yardım etmek isteyenlerin başkentteki Büyükelçilik ve ABD'deki Türk Konsoloslukları ile temasa geçmeleri istendi.



Yardım malzemeleri olarak battaniye, çadır, uyku tulumu, kış giysileri, el ısıtıcıları, raflardan alınabilecek ağrı kesici veya nezle ilacı gibi temel sağlık maddeleri talep edildi.





Türkler yardım paketlerini konsolosluklara bırakıyor



ABD’de yaşayan Türkler Washington’daki Büyükelçilik başka olmak üzere New York, Miami, Boston, Chicago, Houston ve Los Angeles’taki Başkonsolosluklara yardım paketleri ulaştırdı. Türk Hava Yolları aracılığıyla ücretsiz olarak Türkiye'ye ulaştırılacak.



ABD'den yardım etmek isteyenler Büyükelçiliğin paylaştığı hesaba para gönderebilirler.



Amerika'daki bazı Türk esnaflar kapılarına astıkları ilanlarla Türkiye'deki deprem için yardım kampanyaları başlattı.



ABD’deki onlarca Türk derneği maddi yardım için para toplamaya başladı.











































