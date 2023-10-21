Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden İsrail’i ziyaret etti ve Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıkladı...

Orta Doğu'ya yaptığı çalkantılı yolculuğun yirmi dört saatinde Başkan Biden, Air Force One'ın arkasındaki basın kabininde son derece nadir görülen bir görünüm sergiledi. Koyu renk takım elbisesini çıkarıp açık mavi günlük bir kazak giymişti ve Tel Aviv'den ayrıldıktan sonra telefonlarda çalışıyordu. Washington'a dönene kadar beklemeyecek haberleri vardı.

Biden, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi ile yakın zamanda sonuçlandırdığı "çok açık bir müzakereyi" anlatırken, "Bakın: Bir şeyi halletmeye geldim - hallettim" açıklamasını yaptı. El-Sisi, bazı insani yardım sevkiyatlarının Refah kapısından Gazze'ye geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Biden, ilk etapta sadece 20 kamyonun, belki Cuma gününden itibaren bazı yol onarımları tamamlanıncaya kadar olacağını söyledi. İstediği sadece bu değildi: Amerikalılar da dahil olmak üzere Gazze'den kaçmak isteyen Filistinlilerin geçişini güvence altına almayı da umuyordu. Ama bu bir başlangıçtı.





İnsani yardım ulaşacak

Biden, yolculuğunun bir kumar olduğunu söyledi. Gidip gitmemesi konusunda tartışmalar yaşandı Gazze'ye yardım sağlamak, yüksek riskli görevinin başlıca hedeflerinden biriydi; ekibinin kendisinin yapıp yapmaması konusunda tartıştığı bir gezi olduğunu açıkladı. "Pek çok kişi bunu başarabileceğimi düşünmedi. Ve pek çok kişi başarısızlıkla anılmak istemez" dedi. Biden, herhangi bir insani yardım ulaştıramamanın başkanlığına olumsuz yansıyacağını söyledi ve bu da meşru.



Uçak Washington'a doğru hızla geri dönerken Beyaz Saray, Biden'ın yolculuğunu ikinci bir riskli anla takip edeceğini söyledi: Oval Ofis'ten Perşembe gecesi prime time konuşması.



Biden'ın ABD liderliğinde başarısızlığın bir seçenek olmadığını söylediği diğer yerlerin yanı sıra İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve muhtemelen Tayvan'a da milyarlarca dolarlık yeni harcama yapılması gerektiğini Amerikalılara ve Kongre'ye anlatmaya çalışacak.

Orta Doğu, Biden'ı diğer uluslararası önceliklerinden uzaklaştırabilir

Biden, göreve geldiğinden beri, ister kendisini Rusya'ya karşı savunan Ukrayna'yı desteklemek, ister Çin'in Hint-Pasifik'teki ekonomik ve askeri gücüne karşı koymak olsun, uluslararası koalisyonlar kurmaya ve güçlendirmeye çalıştı.



Orta Doğu'da İsrail ile Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bir dizi Arap ülkesi arasında daha iyi ilişkiler geliştirmeyi umuyordu. Ancak bu, Hamas'ın 7 Ekim'deki acımasız saldırılarında 1.300'den fazla İsraillinin öldürülmesinin ardından bozuldu. İsrail, şiddetli bir kara saldırısı öncesinde Filistinli sivillerin yeterli yiyecek, su ve ilaç almakta zorlandı.

Gazze'den terörist grubun kökünü kazıma sözü verdi

Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Tel Aviv'deki savaş kabinesinden askeri planlarla ilgili son gelişmeleri alırken İsrail'e desteğini göstermek istedi. Ancak daha sonra Amman'da üç önemli Arap liderle şahsen görüşmeyi de planladı.



Biden'ın bölgeye uçmasından önceki saatlerde Gazze'deki bir hastanede meydana gelen ölümcül patlama Ortadoğu'da öfkeye yol açtı; İsrail ve ABD'ye karşı öfke. Yüzlerce Filistinli sivil öldürüldü. Air Force One taksi yapmaya başlayana kadar bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere Amman durağının kapalı olduğunu söyledi.



Filistinliler bombalı saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu; İsrail ise bunun kesinlikle kendilerinin olmadığını söyledi. Biden çalışanlarına daha fazlasını öğrenmelerini söyledi.





Netanyahu ile sıcak kucaklaşma

Biden Tel Aviv'e indiğinde Arap dünyasında protestolar patlak veriyordu. Ne kırmızı halı vardı ne de alışılagelmiş törenler. Bu bir savaş zamanıydı. Biden uçaktan indiğinde Netanyahu orada bekliyordu. Biden onu sıcak bir şekilde karşıladı ve sarılmak için içeri girdi.

Tel Aviv şehir merkezindeki bir otelde, sığınak olarak çifte görev yapmak üzere güçlendirilmiş bir yer altı balo salonunda başbakanın yanında oturan Biden, İsrail'in ölümcül patlamanın kaynağına ilişkin değerlendirmesine katıldığını söyledi.



Biden, "Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil de diğerleri yapmış gibi görünüyor" dedi

ABD askeri istihbaratının kendisini Filistinli bir militan grubun roketi yanlış ateşlediğine ikna ettiğini görmüştü. Diğer Gazze konularında ise Biden'ın Netanyahu ve kabinesine sunması gereken sert bir sevgi vardı. Ancak başbakan, varlığının dünyaya gönderdiği mesajdan dolayı onu övdü.

"İsrail halkı için, sizin gibi İsrail'in yanında gerçek bir dosta sahip olmaktan daha iyi tek şey var; o da sizin İsrail'de durmaktır. Buradaki ziyaretiniz, bir Amerikan başkanının savaş zamanında İsrail'e yaptığı ilk ziyarettir. Netanyahu, "Bu çok derinden etkileyici" dedi.

Biden 11 Eylül'ü İsrail'i savaş kurallarına uyması konusunda uyarmak için kullandı

İsrail'in yanında olmak, İsrail'in en karanlık saatine tanıklık etmek Biden için önemliydi, şiddete tanık olan insanlarla buluştu.

Biden, ülkenin yaşadıklarından sonra İsrail'deki acının - öfkenin - haklı olduğunu söyledi. "Ama sizi uyarıyorum, bu öfkeyi hissederken kendinizi tüketmeyin. 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde öfke içindeydik, adaleti arayıp adalete ulaşırken hatalar da yaptık" dedi. Masum Filistinlilerin de acı çektiğini söyledi. İsrail, bu kadar çok teröre yol açan grup Hamas'ı yok etmeyi hedeflerken bile savaş kurallarına uyulmalıdır.

Biden, "Yapmaları gereken şey bu" dedi. "Herkese söylemek istediğim şu: Eğer acıyı dindirme fırsatınız varsa bunu yapmalısınız, nokta. Eğer bunu yapmazsanız, dünya çapındaki güvenilirliğinizi kaybedersiniz."



