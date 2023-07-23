Haber: Mert Osman Erman

Lisa Franchetti, ABD 6. Filo ve Güney Kore'deki ABD deniz kuvvetlerinin eski başıdır ve aynı zamanda bir uçak gemisi saldırı komutanı olarak da görev yapmıştır.

Biden tarafından yapılan aday gösterisi hala ABD Senatosu tarafından onaylanmalıdır.

Bir yasama organı şu anda, bir askeri kürtaj politikasına protesto olarak Senato'nun askeri liderleri onaylamasını engelliyor.

Deniz Kuvvetleri Başkomutanı olarak onaylanırsa, O, ortak kurmay heyetini oluşturan üst düzey askeri subaylar grubunun üyesi olan tarihsel olarak ilk kadın olacak.

38 yıllık bir kariyere sahip olan Franchetti, dört yıldızlı amiral rütbesini elde eden ikinci kadındı.

Biden, "hem operasyonel hem de politika alanlarında geniş uzmanlığına" atıfta bulunarak onun aday gösterilmesini "tekrar tarih yazacak" şeklinde övdü ve göreve onay alındığında başarılarına dikkat çekti.

ABD medyasına göre, Amiralin seçilmesi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ilk tercihi değildi; o, TOPGUN mezunu Samuel Paparo'yu bir sonraki Deniz Kuvvetleri Başkomutanı olarak önermişti.

Biden ayrıca Paparo'yu terfi ettirerek onu Pasifik'teki ABD askeri kuvvetlerinin komutanı olarak aday gösterdi.

ABD Sahil Güvenlik şu anda bir kadın olan Amiral Linda Fagan tarafından yönetilmektedir, ancak bu askeri kuvvetler, Savunma Bakanlığı yerine Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır.

Amiral Franchetti, mevcut başkomutanın dört yıllık görev süresinin sona erdiği sonbaharda göreve başlayacaktır. Ancak bölünmüş senatonun onayını hızlı bir şekilde alamayacağı için göreve vekaleten başlayacaktır.

Alabama Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, bir kürtaj politikası nedeniyle Senato'nun 270'ten fazla askeri terfiyi onaylamasını engelliyor. Bu politika, kürtaj yaptırmak için eyalet dışına gitmek zorunda kalan hizmet üyelerinin seyahat masraflarını öder.

Biden, açıklamasında senatörü eleştirerek "Senatör Tuberville'ın yaptığı sadece yanlış değil, tehlikeli" dedi.

Ayrıca, "O, ABD Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın tarihindeki en büyük savaş gücü olmasını sağlama yeteneğimizi riske atıyor. Ve onun Senato'daki Cumhuriyetçi meslektaşları bunu biliyor." diye ekledi.