BRÜKSEL

AB liderleri, bugün Brüksel'de yılın son zirvesi için bir araya gelecek.

Ancak öncesinde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı Ukrayna konusunda ikna çabaları sürüyor.

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orban'la zirve öncesinde beşli görüşme yapıyor.

Dün AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyinin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.

Kararına Ukrayna'da ciddi yolsuzlukları ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermemesini gerekçe gösteren Orban, ayrıca Ukrayna'ya 50 milyar avro yardım sağlanmasına da karşı tutum sergiliyor.