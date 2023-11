Trabzonspor Avrupa’da dokuz, ligde de on galibiyet alarak yenilmezlik rekoru kıran Fenerbahçe’yi Kadıköy’de devirmeyi başardı. Kutlamak gerek…

Abdullah Avcı’nın yeniden göreve gelişiyle ivmelenen Bordo Mavililer 3-0 öne geçtiği mücadelede, Fenerbahçe bulduğu iki penaltı golüyle skoru 3-2’ye taşısa da karşılaşma Trabzonspor’un lehine sonuçlandı.

Futbol bu, her takım yener de yenilir de berabere de kalır. Bu oyunun içinde her netice var sonuçta. Buraya kadar her şey normal ve de hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntı maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR odasındaki Mete Kalkavan…

Süper Lig’de bu kadar aksiyonun bir arada yaşandığı bir başka karşılaşmayı ben hatırlamıyorum. Verilen, verilmeyen penaltılarıyla, kırmızı kartıyla, geçerli sayılmayan golleri ve gösterilen gösterilmeyen sarı kartlarıyla her saniyesi ayrı bir olayla dolu maçın altında ezilip kaldı hakemler.

Net söyleyeyim, her iki takımın da tepkilerini alan kötü bir yönetim vardı. Bu kötü yönetim, belirttiğim gibi iki takımı da çileden çıkartır cinstendi.

Hangisini sayayım, Szymanski’ye yapılan harekete penaltının verilmeyişi, Onuachu en az üç kez sarı kart görmesi gerekirken maçı kartsız kapatması, Osayi-Samuel’in ikinci sarı kartı görmemesi, Fenerbahçe’nin ilk penaltısında verilmesi gereken kararın Trabzonspor lehine faul olması, İsmail’e gösterilen ikinci sarı kartın yani, kırmızının yanlış oluşu, maçın uzatma anlarında Tadic’in Enis’e yaptığı hareketin penaltı oluşu, tüm bunların hepsi yanlış kararlardı.

Ancak tüm bunlardan bağımsız olarak, en büyük yanlış Zorbay Küçük’ün bu maça atanmasıydı…

Çünkü aynı Zorbay Küçük önceki sezonun 28. haftasında yine Kadıköy’de ve yine olaylı bir Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi. Bakın şu Allah’ın işine VAR’da da yine Mete Kalkavan var. (!) Tesadüfün de böylesi (!).

O maçta 18. dakikasında İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı karta tüm futbol dünyası kahkahalarla gülmüş ve Zorbay Küçük, VAR’daki Mete Kalkavan’la birlikte eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Bu maçta da aynı ikili ve benzeri saçma sapan kararlar ve şirazesinden kaymış bir Fenerbahçe Trabzonspor maçı daha. Üstelik bu maçta yalnızca Fenerbahçe’yi değil, Trabzonspor’u da çileden çıkaran kararlar ve altında yine aynı Zorbay Küçük’le Mete Kalkavan imzası…

Bakın, bazı giysiler bazı insanlara bol gelir. Kimse kusura bakmasın Zorbay Küçük’ten bundan daha fazlasını beklemek bence imkânsız. Beyhude ısrar etmemek gerekir.

Buradan, MHK konusunda sınıfta kalan ve kötü kokuların ayyuka çıktığı, neredeyse hiç kimsenin en küçük bir güveninin kalmadığı hakemlik müessesesi ve Türk futbolunun geleceği adına, TFF’nin adım atması gerektiğini haykırıyorum.

En büyüğünden, en küçüğüne tüm kulüp, başkan, teknik direktör ve yöneticiler velhasıl herkes isyanlarda. “Mağdurum” diye bağırıyorlar. Haklılar da.

Peki ne olacak? Hemen söyleyeyim. Aynı İtalya’da olduğu gibi Türk futbolunda da bir ‘Temiz eller’ operasyonu gerek. Hem de ivedilikle…

Nasıl mı? Bekleyin onu da yakında yazacağım.

Hoşçakalın…