Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki son hazırlık maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

Başkent Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

İlk yarı

19. dakikada İtalya'nın ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta, topun başına Pellegrini geçti. Pellegrini'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

24. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+4. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Pellegrini'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Cristante'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada gelişen İtalya atağında Dimarco'nun sol kanattan ön direğe yerden gönderdiği topa Retegui gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

63. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direğe gelen topu Kaan Ayhan kafayla arka direğe aşırdı. Merih Demiral'ın şutunda yere de çarpan topu kaleci Vicario çıkardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Sol kanatta Cambiaso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raspadori'nin vuruşunda, köşeye giden topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıktı

İtalya beraberliği ile A Milli Futbol Takımı'nın, galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip biri resmi olmak üzere oynadığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı.

Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında ise Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu.

Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez forma giydi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İtalya karşısında görevlendirdiği Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Montella'nın değişiklikleri

Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşısında 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı.

İlk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral'ı sahaya süren Montella, ikinci yarıda da Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Cenk Özkacar ve Semih Kılıçsoy'a şans verdi.​​​​​​

İtalya Teknik Direktörü Spalletti: Zorlanacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu

Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Spalletti, "Böyle bir maç bekliyordum, aslında fiziksel olarak iyi oynadık. Zorlanacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu. Daha kaliteli bir oyun oynayabilirdik. Rakip alanda istediğimiz kadar etkili olamadık. Rakip topu aldıktan sonra geri almakta çok zaman kaybettik. Daha iyi oynamak için topu daha hızlı geri almalıyız. Hücum pozisyonları bulmakta da zorlandık." ifadelerini kullandı.

Spaletti, "Türkiye karşısındaki oyun ve sonuçtan dolayı iyimser misiniz?" sorusuna, "İyimser değilim futbolcularımın son durumunu daha iyi görmüş oldum. Daha sıkı çalışmamız gerek, çok fazla top kaybettik, bu da oyunumuzu bozdu. Yorgun olan oyuncularımız vardı. Özellikle orta sahada Türkiye bizi çok zorladı. Fazla koştuk ama sonuca varamadık. Kanatlarda da etkili olamadık." yanıtını verdi.