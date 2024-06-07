Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerinde mücadele edecek A Millî Futbol Takımı'nın nihai kadrosu belirlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Teknik Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 26 futbolcu bulunuyor.

Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Millî Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yapan forvet Bertuğ Yıldırım, A Millî Takım'ın nihai EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca, A Millî Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek.

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Polonya'nın Opalenica kasabasında sürdüren A Millî Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son özel maçında 10 Haziran'da Varşova'da Polonya ile karşılaşacak. Ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, 11 Haziran'da Ümit Millî Takımı ile bir antrenman maçı oynadıktan sonra Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek A Millîler, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da ise Portekiz'e karşı oynayacak. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.