A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.

2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız’ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı’nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Türkiye, Merih Demiral’la farkı 2’ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

33. dakikada Arda Güler’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.

35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün’un golüyle skoru 3-0’a getirdi. Kenan Yıldız’ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Türkiye, Merih Demiral’ın kafa golüyle farkı 4’e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

64. dakikada Gürcistan, farkı 3’e indirdi. Davitashvili’nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Türkiye’nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Türkiye puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya 12 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

Milli takım, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Merih Demiral'dan memleketinde iki gol

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.

Gürcistan'a karşı 8. maçta 6. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım, rakibine 1 kez kaybederken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Oynanan 8 maçta Türkiye 22 gol atarken, Gürcistan 9 kez fileleri havalandırdı.

Milli takıma büyük destek

Kocaeli'de tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Kocaeli Stadı'nda 27 bin 974 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.