Alanya’da 9 Haziran'a kadar sürecek olan ve 24 oyuncunun yer aldığı kamp ile ilgili değerlendirmede bulunan A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, "Alanya kampımız, sezonu tamamladıktan sonra yaptığımız ilk kamp programı. Takımın bir araya gelmesi, birbirini görmesi adına bizim için önemli bir program. 21 sporcumuz var ve üç sakat oyuncumuz var. Ama takım kadrosunu bir araya toplamaya çalıştık. Mevcut ekibimizle, teknik ve taktik olarak önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda neler yapacağımızı, hangi taktikleri izleyeceğimizi gözettik. Eylül ayında yapacağımız kampa da ışık tutması açısından Alanya kampımız önemli." şeklinde konuştu.



A Milli Hentbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2024 A Grubu maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki Főnix Aréna'da oynanacak. Turnuvanın açılış karşılaşması da Milli Takım'ın ev sahibi Macaristan ile 28 Kasım'da TSİ 20.00'de oynayacağı maç olacak.



Ön Tur müsabakalarında A Milli Takım, Macaristan ile oynayacağı açılış maçının ardından 30 Kasım günü saat 22.30'da Kuzey Makedonya ile ve gruptaki son maçında ise 2 Aralık günü saat 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.



A Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:



Kaleci: Ayşenur Şensöz(Anadolu Üniversitesi), Selen Akalın (Yenimahalle Bld.), Sude Karademir(Armaada Praxis Yalıkavak),

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül (MKS Funfloor Lublin), Ceylan Aydemir(Konyaaltı Bld.), Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld.)

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Bursa BBSK), Fatma Küçükyıldız (Bekescsaba), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Feyzanur Öztürk (Ortahisar Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin (Konyaaltı Bld.), Sudenaz Dağ (İzmir BBSK), Zeynepnur Ulukoz (Görele Bld.) Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi)

Sağ Kanat: Aysenur Kara (Görele Bld.), Bilgenur Öztürk (Bursa BBSK), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Cansu Akalın (Kastamonu Bld.), Hatice Özdemir (Yenimahalle Bld.), Melike Kasapoğlu (Bursa BBSK)



Teknik Kadro: Bora Serter (İdari Menajer), Costica Buceschi (Başantrenör), M. Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör)

Editör: Ayşegül Bedir AKOSMAN