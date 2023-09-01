İstanbul

Kazımcan Karataş ve Bertuğ Yıldırım, ilk kez milli takımın aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak milli takım, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, 6 Eylül Çarşamba günü Ermenistan maçı için Eskişehir'e gidecek.

Milli Takım, Ermenistan maçı sonrasında ise Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine hareket edecek ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Millilerin, Ermenistan ve Japonya maçları programı belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçına bu tesiste hazırlanacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'e gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

AA