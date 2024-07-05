Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

Fransız hakem yönetecek

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Milli takımda önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.​​

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Hollanda'nın kadrosu

Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten, Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Forvet: Steven Bergwijn, Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (Bologna)