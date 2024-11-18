UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 637'nci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 351'i resmi, 285'i özel toplam 636 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 272'si deplasmanda, 275'i Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 636 karşılaşmanın 552'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 636 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu sınavını Karadağ karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 13'ü resmi, 5'i özel 18 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.