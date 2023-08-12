İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe, iç sahada 42. kez açılış maçında taraftarının karşısına çıkacak Fenerbahçe, iç sahada 42. kez açılış maçında taraftarının karşısına çıkacak

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.

AA