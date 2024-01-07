Dış haberler yeni yılın ilk iki gününde Japonya’yı konu aldı.

Önce 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadılar. Hemen arkasından Japonya Havayolları’na ait Airbus A350 tipi yolcu uçağı, deniz üzerine inşa edilmiş olan Tokyo Haneda Havalimanı’nda, pistteki deprem afet bölgesine yardım taşıyan bir sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak alev alev yandı. Şaşkınlık yaratan şey ise bu çarpışmanın Japonya da, ciddi hava trafik kontrolü olan bir anlayış, olay zamanı sahil güvenlik uçağının olmaması gereken yerde olması idi.

Tüm dünyaca bilinen böylesi düzenli bir toplumun, teknik donanımlarıyla, disiplinleriyle bu denli aptalca bir kazayı yaşamaları oldukça gizemliydi. Bir ara terör diye aklımdan geçirdiysem de fikri çabuk sildim, zira bir gün öncesi yaşanılan 7.6 büyüklüğündeki depremin insanlar üzerindeki travmasını atlamamak gerekti. O depremde sadece 55 kişi hayatını kaybetti. Kazada yanan uçaktan ise 379 kişi kurtarıldı. Böyle büyük bir facia sadece sahil güvenlik uçağında bulunan 5 mürettebatın ölümüyle çok ucuz atlatıldı.

Japonlar, minik dev adamlar… öncelikle deprem kuşağı altındaki topraklarında, binalarını dayanıklı inşa ettiler, sonra okul öncesinden başlayarak çocuklarını afetler için eğittiler ve doğru hareket ederek ölümleri azalttılar.

(Bu arada geçen sene Hatay ve çevresinde yaşadığımız büyük depremlerde 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesi neredeyse kayıp oranının bin katı olmasını düşününce insan gerçekten acı duyuyor)

Uçağın içinde yolculardan birinin çektiği video da sol kanat alev almış, içeride hiç yüksek ses yok, soğukkanlılıkla verilecek talimatları bekliyorlardı. Kurallara mükemmel şekilde riayet ettiler. Ve tahliye muhteşemdi. Havacılık protokolünde bilinen tamamen yakıt dolu depoya müdahele çok zorken, pistte itfaiye ekipleri onu da başarıyla gerçekleştirdiler…

Çıkış kapılarında yığılmadan kimsenin hakkını yemeden beklediler dedim ya… Birden o halde bizim halimizi, uçak tutuşmuş biz sakin yok aga… herkesin ayağa kalkmış, kimi pilota hostese kimi sağa sola deyim yerindeyse böğürerek, kimini dua ederek tahayyül ettim. Burada maalesef kültürün yanında insanların birbirine güveni, saygısı, öğretilenleri uygulaması çok önemli.

Japonlar 2024 yılının başında bize ve dünyaya verdikleri iki olayda da ders niteliğinde oldu. Afete hazırlık kültürünün bilinçli hali bir toplum için örnek alınacak mükemmel sakinlikleriyle krizi yönetim süreçleriyle dünyaya örnek oldular.

(Ne yani enflasyonda kriz yönetimimizi atlar mıyım?

Bu zamlarda en iyi krizi sadece biz yönetiyoruz. Duymayan kalmasın)

Tabii bir de atlamak istemiyorum ki;

Uçak tahliye kapılarında oturanların gerçekten ilk yardım eğitimi, kabin görevlileri kadar bilgili olması gerektiğinin vurgusunu yapmak isterim. Rastgele oturanlara hostesin sadece bu işi yapar mısınız, tehlike anında şu kolu şöyle…

Ya kardeşim uçağın kanadı yanmış giderken ya da oksijen hızla azalırken, ilk yardım ve bu işin pratiğini almamış kişi, uzun bacakları rahat sığsın diye orada oturuyorsa vah bize ki ne vah!

90 saniye de tahliye olabilir miyiz sizce?

Ya yolcu olarak kaçımız, koltuk arkasında ki bilgi föyünü okuyor ve hosteslerin güzel mi çirkin mi olduğuna dikkat kesilmeden dinliyoruz?

Akıllı Seneler...