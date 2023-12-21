Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydetti. Fenerbahçe'de iki isim kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. RHG Enertük Enerji Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 4-3'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor'un golleri ise 45+3'te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayseri'de hat-trick yapan Michy Batshuayi de bu sezon ligde ilk gollerini attı.

FRED VE MERT HAKAN DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Fred, hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10'da kırmızı kart gördü.

Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine lider çıkacak. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.