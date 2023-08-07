Haber: Beyza Betül Cihan

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında gerçekleşti. Yol kenarında bekleyen Taner Şanlı (36), '7 bela Taner' olarak bilinen şahıs, ve Berat Demir'e, motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar tarafından ateş açılması sonucu Taner Şanlı ve Berat Demir vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet etti.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis de ihbar üzerine olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Saldırı sonucu yaralananlardan Taner Şanlı hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan Berat Demir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak polis soruşturmasını sürdürüyor. Olayın ardından Taner Şanlı'nın eşi ise Adli Tıp Kurumu önünde uzun süre sinir krizi geçirdi.