Türkiye Bisiklet Federasyonunun ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, federasyon başkanı Emin Müftüoğlu, eski federasyon başkanı Ünal Tolun, 1974 yılının genel klasman 1'incisi Seyit Kırmızı ile 2001 ile 2003 yıllarının genel klasman 1'incisi Mert Mutlu ve sponsor kurum temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun spor etkinliği olmanın yanı sıra Türk bisikletinin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıda bulunduğunu kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu köklü organizasyon, yarım asrı aşan bir süredir ülkemizde düzenlenmekte olup uluslararası yol yarışları arasında seçkin ve başarılı bir konuma sahiptir. 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan bu anlamlı yolculuk, 1965 yılında uluslararası bir kimlik kazanmış ve 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımız himayesi altına alınmıştır. 1968 yılında yapılan bir değişiklikle, yarışmanın adından 'Marmara' ifadesi çıkarılarak Türkiye vurgusu güçlendirilmiş ve uluslararası alandaki dördüncü yılında bugünkü saygın ismiyle, 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu' olarak anılmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde Türk bisikletinin gelişimine önemli katkılar sağlamış ve dünya bisikletinde kendine özgü bir yer edinerek bir marka değeri oluşturmuştur. Her yıl dünyanın en seçkin bisiklet takımlarını ülkemizin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında ağırlamaya devam etmektedir."

Yıldırım, organizasyonun en önemli hedeflerinden birinin de Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmak olduğunun altını çizerek, "Belirlenen özel rotalar sayesinde, yarış boyunca yapılan havadan çekimlerle ülkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri tüm dünyadaki izleyicilere aktarılmaktadır. Bu sayede sporun birleştirici gücüyle birlikte, ülkemizin kültürel mirası ve doğal güzellikleri de gözler önüne serilmektedir. TUR 2024, Türkiye'de TRT Spor, Eurosport ve TRT Spor Yıldız kanallarından her gün canlı olarak yayınlanmış, 31 farklı uluslararası kanalda canlı olarak izleyicilerle buluşmuştur. Turumuz 27 Nisan 2025 Pazar günü yine Antalya'nın büyüleyici atmosferinden başlayacak ve 4 Mayıs 2025 Pazar günü Egenin incisi İzmir'de taçlanacaktır. Bu zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda pedal çevirecek olan 23 takımımıza ve 161 sporcumuza şimdiden başarılar diliyor, centilmence bir rekabetin yaşanmasını temenni ediyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın en kalbi selamlarını iletiyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu büyük organizasyona katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Türkiye Bisiklet Federasyonumuza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir illeri güzergahları boyunca 8 gün ve 8 etap halinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, ülkemiz sporuna ve tanıtımına katkılarının artarak devam etmesini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, organizasyonun 5 kıtada 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacağına vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuz tarafından 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve TRT ile Eurosport ekranlarından 5 kıtada yaklaşık 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'muzun sadece ülkemizde değil dünya genelinde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu öncelikli olarak ifade etmek isterim. Böylesine büyük bir organizasyonun gerçekleştirilmesi elbette büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Ülkemiz spor organizasyonlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu bir defa daha tüm dünyaya göstereceğine olan inancımız tamdır. 27 Nisan da başlayıp 4 Mayıs tarihinde bitecek ve toplam 8 etaptan oluşacak olan bu zorlu mücadelede sporcu ve teknik heyetlerimizin yanı sıra organizasyon da görev alacak olan tüm paydaşlarımıza başarılar dilerken, sportif açıdan uluslararası alanda böylesi önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi noktasında himayeleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a saygılarımı arz ediyor federasyon başkanımız sayın Emin Müftüoğlu'na başarılar diliyorum. Ayrıca Ülkemizin spor turizmi açısından tanımında bizi yalnız bırakmayan Türk sporunun destekçisi sponsorlarımıza da teşekkür ediyor, kazasız yarışlar temenni ediyorum."

Organizasyon sayesinde Türkiye'de bisiklet kültürünün gelişmeye başladığına dikkati çeken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 60. onur yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana UCI değerlendirmelerinde en üst sırada yer alan bu organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl daha da büyüyor. 60. yılında da her etabı ayrı bir heyecan ve güzellikle dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanacak. Bugün Türk bisikletinin yolculuğu 100 yılı aşmış durumda. 60'lı yıllarda federasyon başkanımız olan Talat Tunçalp'ın rüyası ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 60 yılda büyük bir yol kat ettik. Bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm sporcularımızı ve federasyon başkanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Türk bisikleti bugün bir değişim sürecinde. Konya'daki yeni veledromumuzun dünya rekorlarına sahne olması Türk bisikletçilerin dünya rekortmenleri ile yarışması Türk bisikletinin gelişimi için çok değerli. 2028 Olimpiyatları'na katılım hedefimiz doğrultusunda bisikletçilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Ahmet Örken gibi yıldızlarımızla global başarılarıyla ivme kazanan Türk bisikleti, Ramazan Yılmaz gibi gençlerimizin sürdürülebilir başarıları geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Bugün birlikte 60 yıllık tarihine yolculuk yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sadece bir yarış değil; Türkiye’nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir organizasyon. Ülkemizi ziyaret eden sporcular ve teknik ekipler, buradan memnun ayrılarak ülkemizi dünyaya anlatıyor. 5 kıtada 190 ülkede 13 dilde yayınlanan dev organizasyonumuz için Antalya'dan İzmir'e tüm illerimizde hazırlıklarımızı tamamladık."

Organizasyon, Ünal Tolun, Seyit Kırmızı ve Mert Mutlu'ya verilen çeşitli hediyelerle sona erdi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım katılacak. 23 ülkeden sporcunun yer alacağı pelotonda en fazla sporcu ile katılacak 3 ülke İspanya, Belçika ve İtalya olacak.

Yapılacak canlı yayınlarla 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşması beklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bu yıl ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye’den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.

27 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak yarış 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. 1153 kilometrelik yarışın kazananı Turkuaz Forma'nın sahibi olacak.