25-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali Halikarnas Arena ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olduğu Festival mekanlarından biri Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum olacak.

Gelenekselleşerek bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali her sene olduğu gibi bu yıl da hem Türkiye’den hem de yurtdışından çok değerli hocalara ve konuklara ev sahipliği yapacak. Halikarnas Arena’nın ev sahipliği yaptığı Festival, 25 - 29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sianji Wellbeing Resort destekleriyle yapılan etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olduğu Festival’in mekanlarından biri de Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum olacak.

Bodrum Yoga Fest YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak Festival’de ülkemizden ve ABD, Kanada, Hindistan, Yeni Zellanda, Danimarka, Hollanda’dan çok değerli hocalar, yoga ve sağlıklı yaşam pratiklerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Bodrum’un eşsiz doğası ve sonbaharın dinginliği eşliğinde pozitif enerjiyi, sevgiyi, huzuru ve sağlığı birlikte hissetmeye ve deneyimlemeye olanak sağlayan Festival’de, çigongdan mandalaya, farklı yoga pratiklerinden aromaterapiye kadar farklı ilgi alanlarına yönelik etkinlikler yer alıyor.

Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali’nin yaratıcısı Menekşe Karaman da çalışmalarıyla katılımcılarla buluşacak. “Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak bedenimizi dengede tutarak büyümeyi, genişleme duygusunu hep birlikte araştırmayı sürdürüyoruz. Bu mantıktan yola çıkarak 6 sene önce başladığımız bu yolculuk, bugün birçok kişiye ulaşıp, ilham veriyor. Festivalimiz, ülkemizden ve dünyadan eczacı Meltem Kurtsan, feng shui ustası Esra Koyuncu gibi en ilham verici hocalar tarafından yapacağımız etkinliklerle, her sene olduğu gibi bu sene de katılımcılarımıza yeni bir farkındalık yolculuğu yaşatacak.” diye konuşan Karaman, yoga ve sağlıklı yaşama ilgi duyan herkesi festivale katılmaya davet ediyor.

Yoga felsefesini hayatına uyarlayan eğitmen Menekşe Karaman ‘Hep birlikte geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizde ; yoga seansları, atölyeler, konserler, seminerler, konuşmalar, kişisel gelişim gibi konulara odaklanarak, konusunda uzman ulusal ve uluslararası katılımcıları ağırladığımız, yoga pratiği ve sağlıklı yaşam konularına ilgi duyan herkesin bir araya geldiği ‘Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali’mizin 6.sını bu yıl, 25 - 29 Ekim 2023 tarihleri arasında Bodrum Halikarnas Arena’da ücretsiz olarak herkese açık şekilde gerçekleştirirken, sağlıklı yaşama yönelen her seviyeden katılımcıya etkileşim içinde bulunma, kendini geliştirme ve yaşam kalitesini arttırma imkanı vererek, Bodrum’un toplumsal ve kültürel hayatına mal etmek istiyoruz.’ dedi.

Farklı yoga pratiklerini deneyimlemek, sağlıklı yaşamla ilgili yeni ve faydalı bilgilere erişmek isteyen herkes için önemli ve ulaşılabilir bir fırsat sunan Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali, tüm katılımcılarına keyifli ve zenginleştirici bir deneyim vaat ediyor.

6. Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali Programı

25.10. 2023 / Çarşamba :

Halikarnas Arena

08:00 – 09:00 Chakra Dhyana| #Uygulama | Menekşe Karaman

09:00 – 10:00 Kalça Ve Diz İçin ‘Yoka’ Serisi | #Uygulama | Hikmet Gürbüz (Maya Yoga))

10:00 – 11:00 Vinyasa Yoga | #Uygulama | Türkan Paşalıoğlu

11:00 – 12:30 Ay Tutulması, Burçlara Etkisi |#Teori, Soru&Cevap |Nilda Ferhan Efeçınar

12:30 – 13:30 Somatik Yoga| # Uygulama| Dide Çelen Ramok Arıman

13:30 – 14:30 Yin Yoga ve Qi Pratikleri | # Uygulama | Devrim Akkaya

14:30 – 15:30 Bütüncül Yaklaşımlar İçinde İlişkiler, Anne – Baba| #Teori&Uygulama |Ayşegül Özkaraman

15:30 – 16:00 Masal Sunum| #Uygulama | Günnur Başar

16:00 – 16:30 Günlük Yaşamda Meditasyon | # Sohbet | Ersin Ananda Saran (Kaivalya Yoga)

16:30 – 17:00 Kristallerle Nefes | # Uygulama | Meryem Ebru Sezen (Nefes Okulu Kişisel Gelişim Merkezi)

17:00 – 18:00 Yaşam Kalitesini Arttıran Nefes Teknikleri| #Teori&Uygulama |Mustafa Kartal

18:00 – 19:00 Açılış & Meditatif Sohbet| Açılış&Sohbet | Mert Güler

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

15:00 – 16:00 Krıya Yoga | # Uygulama | Mihrimah Temel *

16:00 – 17:00 Başlangıç Seviye Ashtanga | # Uygulama | Hande Tarıman (Yoga Kioo) *

17:00 – 18:00 Tantric Women Event (Türkçe, İngilizce) |#Uygulama | Lalıtah Sunra *

26.10. 2023 / Perşembe :

Halikarnas Arena

08:00 – 09:00 Freestyle Vipassana (İngilizce, Türkçe Çeviri) | #Meditasyon | Jeff Oliver

09:00 – 10:00 Cy Sabah Akışı | #Uygulama | Özge Işın (Cihangir Yoga)

10:00 – 11:00 Vinyasa Yoga | #Uygulama | Türkan Paşalıoğlu

11:00 – 12:30 Mother-Baby Care According To Ayurveda (Türkçe İngilizce Çeviri| #Teori, Soru&Cevap |Prof. Dr. Narada Kush

12:30 – 13:30 Atalardan Gelen Şifa| # Teori& Uygulama | Feride Gürsoy

13:30 – 14:00 İçimdeki Yolculuk | # Teori | Hale Arife Dhyani Doğan

14:00 – 15:00 Doğru Nefes Alma ve Nefes Farkındalığı Oluşturma| #Uygulama |Mustafa Kartal

15:00– 16:00 Acro Yoga | #Uygulama | Arda Ardasson

16:00 – 17:00 Homeopati Doğal Sağlık | Teori | Günnur Başar

17:00 – 18:00 Klasik Yoga |#Uygulama| Mert Güler

18:00 – 19:00 Aile Dizimi ve Anne Köklerimiz |#Teori&Uygulama | Devani Dilek Yıldız (Thehome Workshops)

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

11:00 – 12:00 İntegral Yoga | # Uygulama | Mihrimah Temel*

27.10.2023 / Cuma :

Halikarnas Arena

08:00 – 09:00 Yüz Yogası |#Uygulama| Lucy Nazım

09:00 – 10:00 Çocuk Yogası | #Uygulama | Ece Cirit

10:00 – 11:00 Kendi Kendine Ayak Masajı | #Uygulama | Hacer Savita Özbilecikli

11:00 – 12:00 Hamile Yogası| #Uygulama |Ayca Yılmaz (Annezen)

12:00 – 13:00 Hand Stand Workshop | # Uygulama | Kaan Can

13:00– 14:00 Zihin Yönetimi | #Teori&Uygulama |Ayşın Berkman

14:00 – 15:00 Yoga Terapi | #Uygulama | Şebnem Akbulut

15:00 – 16:00 Kalbin Dansı | #Uygulama | Koray Arham Mincinozlu

16:00 – 17:00 5 Hayvan Qigong | #Uygulama | Esat Ataç

17:00 – 18:00 Rehberli Meditasyon, Soru&Cevap (İngilizce Türkçe Çeviri) | #Uygulama, Soru&Cevap | Vikram Ji (Vikramv@The Supreme Source)

18:00 –19:00 Nefes ve Ses Yolculuğu | #Uygulama | Cenk Güçbilmez & Nihal Açıkportalı

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

11:00 – 12:00 İntegral Yoga | # Uygulama | Mihrimah Temel*

28.10.2023 / Cumartesi:

Halikarnas Arena

08:00 – 09:00 Hui Chun Qigong | #Uygulama | Esat Ataç (WDP İstanbul)

09:00 – 10:00 Cy Sabah Akışı | #Uygulama | Aynur Alkan (Cihangir Yoga)

10:00 – 11:00 En Uygun Yoga Seçimini Nasıl Yapmalı | #Teori | Esra Karaosmanoğlu (Acemiyogi)

11:00 – 12:30 Mandala ile Ruhsal Derinlik |#Uygulama | Eğitmen, Aslıhan Aksun

12:30 – 13:00 Ruh, Zihin, Beden | #Teori | Kevser Aycan Aşkım Saroğlu

13:00 – 14:00 Beden Ve Zihin İçin Sağlıklı Beslenme | # Teori | Dr. Kıvılcım Kayabalı

14:00 – 15:00 Aromaterapi ile Enerjini Dengele | #Teori | Ecz. Meltem Kurtsan (Herbafarm Akademi)

15:00 – 16:00 Nefes & Meditasyon | #Uygulama | Seçkin Çelebi

16:00 – 16:30 Yüz Yogası|#Uygulama | Dilşad Karadağ

16:30 – 17:00 İntegral Yoga | #Uygulama | Ersin Ananda Saran

17:00– 18:00 Full Moon Kundalini Yoga Magic (İngilizce, Türkçe Çeviri) |#Uygulama Catherine Scherwenka

18:00 – 19:00 Ayurvedik Günlük Rutinler ve Ayurvedik Ürünlerin Kullanımı | # Teori&Uygulama | Ebru Şinik (Yükselen Çağ Wellbeing Akademi)

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

11:00 – 12:00 Nefes & Shavasana| # Uygulama | Mihrimah Temel*

29.10.2023 / Pazar

Halikarnas Arena

08:00 – 09:00 ‘Affetme’ Konulu Meditasyon | #Teori & Uygulama| Seda Sharam

09:00 – 10:00 Köklerimden Kendime | #Teori& Uygulama | Serpil Ata (Rootsjourneyschool)

10:00 – 10:45 Sandalye, Ofis Yogası | #Uygulama | Ece Cirit

10:45- 12:00 Vinyasa Flow, Mantra Meditasyon|#Uygulama | Rishi Romeo Nath (Shanti Yoga)

12:00 – 13:00 Gıda Toplulukları – Sağlıklı Gıdaya Ulaşmada Dayanışmanın Önemi | # Teori | Oya Ayman (Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği)

13:00 – 14:00 İleri Yoga Tantra için 10 Tohum| #Teori& Uygulama | Ergin Ündeğer

14:00 – 15:00 Yoga ve Ayurveda | #Teori&Uygulama | Dr. Ebru Özdemir

15:00 – 16:00 Tantrik Nefes | #Uygulama | Utsav Civan

16:00 – 17:00 Yeni Dönemde Feng Shui| #Teori, Soru&Cevap | Feng Shui Ustası Esra Koyuncu

17:00 – 18:00 Kapanış,Günün Sohbeti|#Sohbet | Yogi Adnan Çabuk (Siddashram Yoga Center)

18:00 – 19:00 Nefes ve Ses Yolculuğu | #Dinleti | Cenk Güçbilmez & Nihal Açıkportalı

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

11:00 – 12:00 Nefes & Shavasana| # Uygulama | Mihrimah Temel *

* Sınırlı sayıda katılımın kabul edilebildiği etkinliklere katılmak için kayıt yapmak gereklidir. Katılımcı listesine isminizi yazdırmak için b[email protected] adresine e-posta göndermeniz yeterlidir. Canlı Yayın Linkleri: @YouTube: BodrumYogaFest kanalından verilecektir.