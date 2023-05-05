İSTANBUL AA- Yapımcılığını Moradiya'nın yanı sıra Ferşid Raufi'nin üstlendiği film, Kanlı Ekim başlıklı YouTube sayfasında yayınlandı.

Olaylar esnasında öldürülen Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısının halen aynı olduğunu, evladını unutmadığını ve hiçbir zaman da unutmayacağını söyledi.

Oğlu ve arkadaşlarını konu edinen filmin yayınlanacağını duyunca sevindiğini dile getiren Dakak, şunları kaydetti:

"Filmin fragmanını izleyince acım tekrar tazelendi. Filmin fragmanındaki sahneleri görünce o gün tekrar canlandı, aklımıza geldi. Acımız daha da çoğaldı. Bu filmden sonra ne yaşadığımızı herkes bilecek. Çocuklarımızın katlediliş şeklini herkes görecek. İnşallah bu film ile insanlar uyanır. Anne ve babalar çocuklarına sahip çıksın çünkü benim oğlumun başına gelenler sizin çocuğunuzun başına da gelebilir."

"Film yayınlandığında bunların ne kadar zalim olduğunu dünya görecek"

Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise acılarının büyük olduğunu, ölene kadar bu acıyla yaşayacağını ifade etti.

Oğlunun ve arkadaşlarının kurban eti dağıttıkları esnada katledildiğini, sürekli ziyaret ettiği oğlunun mezarıyla hasret giderdiklerini dile getiren Gökguz, "6-8 Ekim" filmi ile o gün yaşananların hep hafızalarda olacağını aktardı.

Mehmet Gökguz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu film yayınlandığında bunların ne kadar zalim olduğunu dünya görür. Bilirler ki bunlar zulümden başka hiçbir şey yapmıyor. Zulümleri, yaptıkları işkenceler ortaya çıkıyor. Bunların yaptığı zulüm insanlık dışıdır. İnşallah bu filmi görenler kendi çocuklarını bunlara teslim etmeyecek. Bizim çocuklarımız gitti, başkasının çocukları gitmesin. Bizim ciğerimiz yandı başkasının ciğeri yanmasın."

Filmle ilgili bilgilere "kanliekim.com" adresinden ulaşılabilir.

Film, Diyarbakır'da 2014'te Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken, PKK'nin çağrısı üzerine sokağa çıkanlar tarafından katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş, Cumali Güneş ve Turan Yavaş'ın hayatını anlatıyor.