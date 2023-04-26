ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye ileri mi gidecek yoksa hem kamunun hem siyasetin düğümlendiği yıllara mı dönecek, bunun belirleneceği tarihtir." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, konfederasyon genel merkezindeki, Memur-Sen Ankara İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanındaki konfederasyon üyelerine selam ve muhabbetlerini iletti.

Memur-Sen'in, kamu görevlilerine yönelik faaliyetleri ve çözüm odaklı yaklaşımı ile Türkiye'nin sendikacılık tarihine geçmiş bir hareket; 1 milyonu aşan üye sayısı ve bağlı 11 sendikasıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlenmelerinden birisi olduğunu ifade eden Oktay, Memur-Sen'in çalışma hayatının sorunlarıyla ilgilendiği ve kamuda emek mücadelesi verdiği kadar ülkenin demokrasisine, milli iradesine de dört elle sarılan, sahip çıkan bir örgütlenme olduğunu belirtti.

Oktay, Türkiye'nin demokrasinin çetin sınavlardan geçtiği her dönemde Memur-Sen'in demokrasiden ve milli iradeden yana tavrını koyduğunu söyledi.

Kamu sendikacılığının uzun yıllar önemsenmeyen bir alan olarak kaldığına işaret eden Oktay, bu eksikliğin bilinciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu görevlileri sendikacılığının güçlenmesi için önemli reformlara imza attıklarını, bu adımlarda sendikalardan gelen taleplere kulak verdiklerini ve her düzenlemeyi de istişare içinde hazırladıklarını kaydetti.

Oktay, 28 Şubat günlerinde kamu personelinin üzerinde "Demokles'in kılıcı" gibi sallanan kılık kıyafet yasaklarını kaldırdıklarını, aynı şekilde, inancından ötürü ötekileştirilen, türlü mağduriyetler yaşayan kamu personelinin inanç özgürlüğü ve haklarıyla ilgili sağlam güvenceler getirdiklerini dile getirerek kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını anayasal güvenceye kavuşturduklarını, disiplin kurullarında sendika temsilcilerine yer vermenin yanında disiplin cezalarına da yargı yolunu açtıklarını ifade etti.