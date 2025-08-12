Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Real Madrid, Milan ve Barcelona'yı geride bıraktı

Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi.

Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

Galatasaray, 2000'de kupayı müzesine götürdü

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Son yıllara İspanyol damgası

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 16 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fransızlar ilk zafer peşinde

Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.

PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.

25 ayrı takım sevindi

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.

Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupada mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.

1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı

Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA Süper Kupa maçları

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl Maç Sonuç 1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0 1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0 1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1 1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0 1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2 1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-0, 1-1 1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0 1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma) 1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0 1984 Juventus-Liverpool 2-0 1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0 1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0 1988 Mechelen-PSV 3-0, 0-1 1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0 1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0 1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0 1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1 1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma) 1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0 1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0 1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1 1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1 1998 Chelsea-Real Madrid 1-0 1999 Lazio-Manchester United 1-0 2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma) 2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2 2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1 2003 Milan-Porto 1-0 2004 Valencia-Porto 2-1 2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma) 2006 Sevilla-Barcelona 3-0 2007 Milan-Sevilla 3-1 2008 Zenit-Manchester United 2-1 2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma) 2010 Atletico Madrid-Inter 2-0 2011 Barcelona-Porto 2-0 2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1 2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2014 Real Madrid-Sevilla 2-0 2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma) 2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma) 2017 Real Madrid-Manchester United 2-1 2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 (uzatma) 2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2020 Bayern Münih-Sevilla 2-1 (uzatma) 2021 Chelsea-Villarreal 1-1 (6-5 penaltılarla) 2022 Real Madrid-Eintracht Frankfurt 2-0 2023 Manchester City-Sevilla 1-1 (5-4 penaltılarla) 2024 Real Madrid-Atalanta 2-0

(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)