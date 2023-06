Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

"3. Uluslararası Distopya Film Festivali"nin galası Taksim AKM Yeşilçam Sinemasında yapıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle düzenlenen festivalin galası AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Oyuncu Yosi Mizrahi'nin sunduğu gece festival direktörü Hatice Aşkın'ın açılış konuşması ile başladı. Aşkın; ''Sinemanın dünyayı değiştirme ve dönüştürme gücü veren çok güçlü bir sanat formu olduğunu ve Sektörde distopyanın görünürlüğünün artması için mücadele verdiklerini, 3.yılımızda uzun metraj film yarışmasını gerçekleştirmiş olmak beni çok mutlu ediyor" dedi. Bu yıl ki Onur Ödülü ise başarılı oyuncu Zerrin Tekindor'a Usta Yönetmen Biket İlhan tarafından takdim edildi. Zerrin Tekindor; "Harika bir ödül, layık gören herkese çok teşekkür ederim", "Ben zaman zaman distopik bir zamandan geçiyoruz diye düşünürüm. Olmaz, olmamalı dediğimiz pek çok şey olabiliyor. İnşallah bizim ütopyalarımız başkalarının distopyası olmaz" dedi. Festivalde kısa film yarışması jüri özel ödülü "Fraktal: Para Adam" filmiyle Zahid Çetinkaya, kısa film yarışması 1.lik ödülü ise "Still Here" ile Guido Ekker 'a verildi.

En İyi Erkek Oyuncu "Phi 1.168" ile Nikolay Stanoev ile Deyan Donkov,

En İyi Kadın Oyuncu "Dry Ground Burning" ile Lea Alves da Silve ve Joana Darc Furtado,

En İyi Senaryo "Vesper" ile Kristina Buozyte ve Bruno Samper,

En İyi Yönetmen "Phi 1.168" ile Theodore Ushev,

En iyi film "Plan 75" ile Chie Hayakawa'ya takdim edildi.

Geceye katılanlar arasında Reis Çelik, Biket İlhan, Suna Yıldızoğlu, Almula Merter Churm, Seren Fsoforoğlu, Sermin Hürmeriç, Kaan Sekban, Kıvanç Terzioğlu, Derya Özgören, Saki Çimen, Emre Oskay, Pelin Oruç, Kıvanç Sezer, Özkan Binol, Cem Uras, Aslıhan Saraçoğlu, Çiğdem Sarıkaya, Umut Karadağ, Hikmet Aydoğan, Serap Gedik, Musa Öztep, Caner Ural, Murat Subay,Ferit Göktaş, Fırat Sayıcı, Prof.Dr. Nilay Ulusoy, Ebru Özyurt gibi seçkin davetliler yer aldı.

23.ULUSLARARASI FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİNDE OYUNCU TAMER LEVENT VE SERMİN HÜRMERİÇ'E ONUR ÖDÜLÜ

Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Frankfurt’ta 23. kez sinemaseverlerle buluşacak. Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin “Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri” sahipleri belli oldu. 12 Haziran’da verilecek olan "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahipleri; 1996 yılında “Eşkıya” filmindeki “Keje” rolüyle büyük başarı elde eden tiyatro ve sinema oyuncusu Sermin Hürmeriç, 24. Ankara Film Festivali ve 3. Malatya Film Festivali'nde “Tepenin Ardı” isimli sinema filminde oynadığı rol ile en iyi erkek oyuncusu seçilen oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ile Türk kökenli Alman oyuncu Tayfun Bademsoy olacak. Vefa ödülleri ise bu yıl 2008 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Suna Pekuysal ile 2000 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Ergün Köknar’a verilecek. Ödül, sanatçı çiftin oğulları Sait Ali Köknar'a takdim edilecek. Bu yıl yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı “Prestij Meselesi” filmi Avrupa Prömiyerini 12 Haziran’da festivalin açılış filmi olarak yapacak. Film gösterimi sonrasında filmin oyuncularından Mahmut Kırmızıgül seyirci ile söyleşide buluşacak. Festival kapsamında düzenlenen 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, 4.Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın jürileri belli oldu. “11.Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nın Ana Jürisi yönetmen Dirk Schäfer başkanlığında kurgu operatörü Patricia Rommel, Türk asıllı Alman oyuncu Jale Arıkan, yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Ece Uslu ve oyuncu Tuğrul Tülek ‘ten oluşuyor. ‘4.Ulusal Belgesel film Yarışması’nın Ana Jürisi ise yönetmen Erdem Tepegöz başkanlığında senarist Kemal Hamamcıoğlu, oyuncu Eylem Yıldız, oyuncu Özge Özacar ve oyuncu Ümit Belen ‘den oluşuyor. ‘15. Üniversiteler Arası Türk Kısa Filmleri’ Ana Jürisi Prof. Dr. Bülent Vardar başkanlığında oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Yağız Can Konyalı, ‘15. Üniversiteler Arası Alman Kısa Filmleri’ Ana Jürisi ise Yazar-çevirmen Gülçin Wilhelm, yönetmen Seyhan Derin ve Frankfurt Sinema Derneği eski başkanı Ralph Foerg’den oluşuyor. Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerine dopdolu bir sinema haftası yaşatmaya hazırlanıyor. 16 Haziran’a kadar sürecek festivale birçok ünlü isim katılacak. Festival boyunca vizyon filmlerinin yanı sıra finale kalan filmler ile Türk kökenli Alman sinemacıların filmlerinin gösterimi yapılacak. Her yıl olduğu gibi Frankfurt ve Rhein-Main bölgesinde 6 farklı şehirdeki film gösterimlerine ek olarak; huzurevi, okullar ve cezaevinde film gösterimleri gerçekleşirken; bu yıl ilk kez açık hava sineması etkinliğinde de sinemaseverler filmlerle buluşacak. Festivalde bu yıl sosyal sorumluluk projesi olarak 14 Haziran'da yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı "Buğday Tanesi" filmi gösterilecek. Festival kapsamında gerçekleşecek söyleşiler arasında; 14 Haziran’da 'Turna Misali' film gösterimi sonrası oyuncu Sennur Nogaylar söyleşisi, 15 Haziran’da 'Karanlık Gece' film gösterimi sonrası oyuncu Berkay Ateş söyleşisi ve 15 Haziran’da 2023 'Çilingir Sofrası' film gösterimi sonrası oyuncu Barış Gönenen söyleşisi yer alıyor. Festivalin açılış ve kapanış gecesinin sunuculuğunu Yosi Mizrahi üstlenirken açılış gecesinde Tuna Kiremitçi de sahne alacak. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği festivalde bu yıl ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşının kutlaması vesilesiyle “Cumhuriyet ve Sinema” konulu bir de panel de gerçekleşecek. Panelin katılımcıları arasında ise yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Ece Uslu, oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Yağız Can Konyalı ve oyuncu Tuğrul Tülek yer alıyor. Festivalin Başkanlığını Hüseyin Sıtkı, Türkiye Koordinatörleri Serap Gedik ve Caner Ural bulunuyor.

DİONYSOS TİYATRO'YA 2 ÖDÜL BİRDEN

Oyuncu Arzu Yanardağ ve Yönetmen Volkan Ateş Gündüz'ün sunduğu, Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen 10.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri gecesinde ''Yılın Tiyatro Ekibi'' ödülünü Dionysos Tiyatro ''Mezarcı'' ile ''Fareler ve İnsanlar'' adlı 2 oyunu ile kazandı. Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı, Erdem Topuz'un hem yönetip hemde oynadığı "Mezarcı" adlı oyun ile Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan ''Fareler ve İnsanlar'' adlı klasik eserin çevirisini Erdem Topuz yaparken oyunun yönetmenliğini de Erdem Topuz üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Erdem Topuz, Işık Tolgay, Tuncay Tarhan, Tuncay Çağıl, Necmi Aydın, Ercan Ertan, Buğra Utku Ocal, Bircan İgit, Hande Aras ve Arzu Suriçi bulunuyor.

EKİN YAZIN DOSTLARI TİYATRO ÖDÜLLERİ 2023

Aslı Nur Omurtak, Aysel Sakarya, Nevra Arslantürk, Nevzat Yıldıran, Nursen Öztürk, Saime Alkan ve Semra Yılmaz'ın seçici kurulda yer aldıkları Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri 2023 Akatlar Kültür Merkezinde yapıldı.

Yılın Oyunu; Don Kişot'un Yeni Macereları, İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yılın Küçük Salon Oyunu; Ekip Kafile

Yılın Komedisi; Tartuffe, İBB Şehir Tiyatroları

Ekin Yazın Dostları Seyirci Ödülü; Lav, Tiyatro Oyun Kutusu

Yılın Yönetmeni; Deniz Özmen, Einstein'ın İhaneti Tiyatro Adam

Yılın Oyun Yazarı; Aybüke Turan, 45 Saniye Bİ'tık Tiyatro ve Zeynep Kaçar İzlanda'nın Başkenti 1Oda1 Tiyatro

Yılın Kadın Oyuncusu; Şenay Gürler Medea'ya Göre Ahlak Galata Perform ve Sevil Akı Çember'in Anası Kumbaracı50

Yılın Erkek Oyuncusu; Levent Üzümcü Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi İBB Şehir Tiyatroları ve Burak Demir Ermişler ve Günahkarlar Tiyatro Baht

Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu; Algı Eke Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler Yan Etki ve Seda Türkmen Istırap Korosu BAM İstanbul

Yılın Küçük Salon Erkek Oyuncusu; Bora Akın Peer Gynt Düzenleniyor Par Tiyatro

Yılın Komedi Kadın Oyuncusu; Zeynep Kankonde Ödenmeyecek, Ödeyemiyoruz Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Yılın Komedi Erkek Oyuncusu; Can Törtop Boeing Boeing Tiyatro Dünyası Oyuncuları

Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu; Gül Gülsün Yıldız Mümkün Dünyalar Asmalı Sahne

Yardımcı Rolde Yılın Erkek Oyuncusu; Barış Çakmak Babalar ve Oğullar Tiyatro Pera

Yılın Sahne Tasarımı; Arsız Kumpanya Hoop Gitti Kafa Arsız Kumpanya

Yılın Giysi Tasarımı; Candan Seda Balaban Demiryolu Hikayecileri Kumbaracı50

Yılın Işık Tasarımı; Önder Ay Yaban Ördeği Tiyatro Pera

Yılın Özgün Tiyatro Müziği; Çağrı Beklen Kalanlar Galata Perform

Yılın Efekt Tasarımı; Umut Yüzbaşıoğlu Kuğunun Şarkısı İBB Şehir Tiyatroları

Yılın Koreografisi; Maral Ceranoğlu Fosforlu Cevriye İBB Şehir Tiyatroları

Yılın Genç Yeteneği; Tuana Sunar İkaros İkaros Tiyatro, Parla Yıldız Yaban Ördeği Tiyatro Pera ve Beria Peren Uçar Eşyalı Kiralık Apartman Sahne

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın..