Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Kütahya'da gerçekleştiren Aizanoi Kısa Film Festivalinin İlk gününde Kıvanç Terzioğlu'nun Moderatörlüğünde Türk Sineması ve Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Engin Çağlar söyleşisi ve sonrasındada Golden Horn Brass müzik grubunun muhteşem konseri eşliğinde gece tamamlandı. Festivalin 2.gününde Ünlü Yönetmen Biket İlhan'ın ''Bir Hekimin Anıları'' Dr.Ömer Besim Akalaın'ın hayatının anlatıldığı belgeselin özel gösteriminin ardından Kıvanç Terzioğlu Moderatörlüğünde Biket İlhan ile söyleşi ve hemen ardından Yine Kıvanç Terzioğlu moderatörlüğünde Engin Çağlar, Emel Göksu, Anta Toros, Biket İlhan, Mehmet Güleryüz, Sevinç Özer, Badegül Kurtönal ile ''Türk Sinemasının Dünü Bugünü ve Yarını'' söyleşi gerçekleştirildi. Gecesinde Ak Parti İstanbul Milletvekili Av.Serkan Bayram'ın yapımcılığında kendisinin azim, mücadele ve başarı öyküsünü anlatan ''Buğday Tanesi'' filminin özel gösterimi yapıldı. Festival boyunca başarılı sunucu İbrahim Bildir muhteşem sunumlarıyla kendisine herkesi hayran bıraktı. Festivalin Son gününde ise Aizanoi Antik Kenti Zeus Tapınağı gezisine katılan sanatçılar bol bol bu eşsiz mekanda fotoğraf çektirdiler. İlklerin kenti Aizanoi, Türkiye’nin ilk antik kent kısa film festivalinin üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Ahmet Baran Orkestrası ve solist Nilgün Kızılcı unutulmaz bir konsere imza attı. Kütahya Valiliği himayesinde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince düzenlenen festival kapsamında çevre bilinci ve iklim krizi ile serbest kategoride düzenlenen kısa film yarışmasına 1784 başvuru yapıldı. Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu finale kalan 10 kısa film arasından çevre bilinci ve iklim krizi kategorisinde Celal Yücel Tombul'un "Meryem" filmi birinci, Ali Rojhat Karaoğul'un "Denge" filmi ikinci, Anıl Gök'ün "Cansuyu" filmi üçüncü oldu. Serbest kategoride ise Turan Haste'nin "Rutubet" filmi birinci, Alkım Özmen'in "Bir gece babamı asarken" filmi ikinci ve Emre Sefer'in "Babamın öldüğü gün" filmi üçüncülük elde etti. Programda dereceye giren kısa film yönetmenlerine ödülleri takdim edildi. Sinema sanatçıları Emel Göksu ile Engin Çağlar'a ise onur ödülü verildi. Finale kalan filmlerin gösterimi, Zeus Tapınağı Galerisi’nde yapıldı. Aizanoi Kısa Film Festivali, Ahmet Baran orkestrası ve solist Nilgün Kızılcı’nın konseriyle son buldu.

EDİZ HUN, HÜLYA KOÇYİĞİT, PERİHAN SAVAŞ VE MERAL ÇETİNKAYA

2.ULUSLARARASI BOZOK FİLM FESTİVALİ'NDE...

25-28 Ekim tarihlerinde Yozgat'ta gerçekleşecek olan 2.Uluslararası Bozok Film Festivalinde Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Açılış gecesindeki törende Ediz Hun ve Perihan Savaş'a, kapanış Ödül gecesindeki törende ise Hülya Koçyiğit ve Meral Çetinkaya’ya Onur Ödülleri takdim edilecek. Bu yıl ilk kez Yozgat’ın ünlü yazarı Mehmed Said Fenni adına Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü ve Yozgat’ın önemli müzisyeni Nida Tüfekçi adına'da En İyi Özgün Film Müziği ödülleri verilecek. Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival Yönetmeni Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ise yaptığı açıklamada; ‘’Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 50 sinema alanında çalışmalar yapan üniversite öğrencilerinin tüm masrafları karşılanmak şartıyla festivale katılabilecek ve tüm filmleri izleyerek bir filme Gençlik Jürisi Oyu vereceğiz’’ dedi. Avrupa’nın 14 farklı ülkesinden festivale gelecek olan ve yaşları 18-30 arası değişen 50 sinema Tv öğrencisi ve çalışanı da festivale katılırken, Gençlik jürisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek olan katılımcılar Yozgat’ta kısa filmler ve belgeseller'de çekebilecek.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...