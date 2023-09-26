Haber: Mert Erman Osman

Son iki ölüm bu sayıya eklenmiştir.

Bu ölümlerle birlikte "büyük, dikkate değer bir kilometre taşına ulaştık," dedi New York Şehri İtfaiye Komiseri Laura Kavanagh bir açıklamada.

"Bu üyelerin aileleri için ve onları seven herkes için kalplerimiz kırılıyor."

Saldırının 22. yıldönümünden hemen sonra, acil tıp teknisyeni Hilda Vannata 20 Eylül'de kanserden öldü, emekli itfaiyeci Robert Fulco ise 23 Eylül'de pulmoner fibrozisten öldü, şehir yetkililerine göre.

Her iki hastalık da New York Şehri İtfaiye Dairesi'nin bir açıklamasına göre "Dünya Ticaret Merkezi alanındaki kurtarma ve kurtarma çalışmalarında geçirdikleri zamanın sonucuydu."

Porto Rikolu olan 67 yaşındaki Vannata, bir anne olarak görev yaptı ve 26 yıl boyunca acil hizmetler teknisyeni olarak çalıştı, cenaze ilanına göre.

"Cömert ve yardımsever bir kişi olarak herkes tarafından tanınırdı, herkese yardım etmek için her zaman yolundan çıkardı," dedi cenaze ilanı.

73 yaşında ölen Fulco, bir anı sayfasına göre Brooklyn, New York'ta doğmuştur. Kendisine iyi dileklerde bulunanlar onu "gerçek bir kahraman" olarak nitelendirdi.

2001'deki 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3.000 kişi öldü, çoğu ölüm New York'ta gerçekleşti. Orada El Kaide militanları, ellerine geçirdikleri iki ABD yolcu uçağını Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarptılar. Binalar ateşe verildi, üst katlarda mahsur kalan insanları ve şehri dumanla kapladı. Bu saldırı, ABD tarihindeki en büyük acil personel kaybını işaret etti.

New York Şehri İtfaiye Dairesi, 11 Eylül ile ilişkili hastalıklara yakalanan 11.000 ilk müdahale görevlisi olduğunu, bunların arasında kanser olan 3.500 kişi olduğunu söyledi.

"O kader günü bizim için orada olan birçok üyemiz vardı ve birçok kişi kayboldu," dedi dairesi bir açıklamada. "Onlar için yarattığımız miras onurdur ve bir vaattir."