İSTANBUL- Büyükçekmece Belediyesi’nin Macaristan’daki kardeş şehir Obuda Belediyesi’nin ziyaretinde sürpriz bir olay yaşandı.

Kahramanlık madalyası takıldı

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Macaristan’ın Obuda kentinden gelen ekibinin içinde yer alan Tigi isimli köpeğin depremin hemen ardından Hatay’a gelen Macar arama kurtarma ekibiyle birlikte görev yaptığı ve 17 kişinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren Hatay’a hareket eden Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin köpeği Petra da yine Hatay’ın Defne ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişinin yerini tespit ederek canlı kurtarılmalarını sağlamıştı. Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bir araya gelen kahraman arama kurtarma köpekleri Tigi ve Petra’ya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Obuda Belediye Başkanı Dr. Laszlo Kiss tarafından “kahramanlık madalyası” takıldı.

“Arkadaşlarını zor günlerde tanırsın”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: “Bu 2 sevgili kurtarıcılar, Obuda Belediyesi’nden 22 kişilik kurtarma ekibi ve Büyükçekmece'nin 40 kişilik kurtarma ekibi insanüstü gayretle çalışırken en büyük desteği bizden sadece su ve ekmek isteyen bu arkadaşlardan aldılar. Onları alkışladık biz de alkışlayalım. Onlara kahramanlık madalyası takacağız, onlara cesur yürek madalyası takacağız.”

Obuda Belediye Başkanı Dr. Laszlo Kiss de şöyle konuştu: “Burada olmaktan çok mutluluk duyarım. Arkadaşım Gabriella Paraczki Hatay’daki depremzedelerin kurtarılmasında aktif olarak görev aldı. Bir başka bayan ismi Tigi. Kendisi bir köpek ama çok yardımda bulundu, çok kişiyi kurtarmış. Bizim Macarların bir atasözü var, arkadaşlarını zor günlerde tanırsın.”

HABER: MERVE ELÇİ