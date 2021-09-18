M. Kemal SALLI

KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILI
HATIRA PARASI İSTANBUL’DA TANITILDI
Kazakistan Bağımsızlığı'nın 30. Yılı Hatıra Parası, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.
Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkonsolos Alim Bayel, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Kazakistan Bağımsızlığı'nın 30. Yılı Hatıra Parası’nın oluşum hikayesini anlattılar. Hazırlık konusu hakkında verilen bilgilerden, hatıra parasının tasarımından, ebat, metal ve gramaj seçimine kadar her aşamada büyük bir özenle hazırlandığı anlaşılıyordu.
İstanbul’da, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde düzenlenen Kazakistan Bağımsızlığı'nın 30. Yılı Hatıra Parası’nın tanıtım toplantısında konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 1991’de bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde, dakikalar içinde ilk tanıyan ülkenin kardeş ülke Türkiye olmasından her zaman büyük bir duyduklarını belirterek, bağımsızlığın kolay kazanılmadığını, bağımsızlığı koruyup güçlendirmenin en az bağımsızlığı kazanmak kadar önemli olduğunu söyledi.
Kazakistan'ın bağımsızlık sürecince yaşananlar gelişmeler konusunda bilgiler veren Büyükelçi Saparbekuly konuşmasında özetle şöyle dedi:
"Bağımsızlık hiçbir zaman kolay gelmez. Bağımsızlığı korumak ve güçlendirmek, bağımsızlığı kazanmak kadar önemlidir. Geçmişe dönüp baktığımızda Kazakistan, 1991'de çok zor dönemler geçirdi. Sadece Kazakistan değil, Sovyetler Birliği'nden ayrılan birçok ülkede de siyasi ve ekonomik çalkantılar oldu. Kazakistan, kendi bünyesinde 100'den fazla milleti barındıran bir ülkedir. Bu durum, bazı pesimist uzmanların dediğine göre, Kazakistan ikinci Balkanlar olma durumunu yaşayabilirdi. Şunu gördük ki Kazakistan, sadece bu istikrarı sağlamakla kalmadı, herkesi Kazakistan ortak vatanı ortamında buluşturdu. Bu çok önemlidir. Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin milletler kampüsü gibi deneme alnıydı."
Kazakistan'ın uzun ve köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Büyükelçi Saparbekuly, uzun yıllara dayanan siyasi deneyime ve kültürel birikime rağmen, devlet kurmada en önemli sorunlarından birinin sınır anlaşmaları olduğunu söyledi. Kazakistan'ın Rusya'yla çok uzun bir kara sınırına sahip olduğunu belirten Büyükelçi Saparbekuly, Çin'le de 1700 kilometrelik sınırları olduğunu söyledi.
Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan'ın sınır sorunlarını çözdükten sonra, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev önderliğinde, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konuda önemli başarılara imza attıklarını, Kazakistan’ın 30 yıl gibi kısa bir sürede bir dünya markası olduğuna belirterek şunları söyledi:
"Kazakistan Türk Dünyası’yla kapsamlı bir iş birliği geliştirdi. Özellikle Türk Dünyası çerçevesinde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önderliğinde Türk Keneşi'nin kurulması, yine aynı şekilde TürkPA ve Türk Akademisi'nin kurulması... Ankara'da bulunan TÜRKSOY da, kültürel konularda sağladığımız birliğimizin en önemli temel taşlarıdır.
Kazakistan'ın çok yönlü dış politikası, uluslararası alanda itibarlı bir konumda olmasını sağladı. Kazakistan'ın diğer önemli başarısı da ekonomi ve halkın refahını yükseltme alanlarında gerçekleşti. Kazakistan bağımsızlığını kazandığında Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler içinde en fakir olanlardan biriydi. Bu bağımsızlık yıllarından Kazakistan halkının kişi başına geliri neredeyse 600 dolardan 10 bin dolara çıktı. Bunların hepsi iç ve dış politikadaki istikrar sayesinde gerçekleşti."
“KAZAKİSTAN TÜRK YATIRIMCILARI BEKLİYOR”
Kazakistan'ın yabancı yatırımcıların ilgi odağı olduğunu belirten Büyükelçi Saparbekuly, yatırım büyüklüğü sıralamasında Türk yatırımcıların ilk sıralarda yer almasından son derece memnun olduklarını söyledi. Kazakistan'da 4 milyar dolardan fazla Türk yatırımı olduğu belirten Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan’ın el değmemiş yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip olduğunu, bu nedenle Türk işadamlarının yatırımlarını giderek artırmalarını beklediklerini söyledi.
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin gelişmesinde siyasi liderlerin çok önemli rollerinin olduğunu belirten Büyükelçi Saparbekuly, "Altını çizerek belirtmek isterim, Kazakistan, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev önderliğinde, milletlerin hayatında çok kısa sayılabilecek bir sürede, çeşitli alanlarda çok önemli başarılara imza atmıştır. Nazarbayev'in Kazakistan halkına bıraktığı en önemli miras, toprak büyüklüğü olarak, dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi olan Kazakistan’ı, istikrarlı ve sürekli gelişen bir ülke olarak bırakmasıdır. Kazakistan’ı, sınırlarında barışı, içeride ekonomik istikrarı ve iç barışı sağlayarak gelecek nesillere emanet etmiştir. Bundan 3 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanımız, anayasal hakkı olmasına rağmen, kendi isteğiyle anayasal görevinden istifa ederek, görevi yeni nesil siyasetçilere devretti. Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev önderliğinde Kazakistan emin adımlarla gelişimini sürdürmektedir" dedi.
Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan'ın bağımsızlığının ülke sınırları dışında en coşkulu kutlandığı ülkenin Türkiye olduğunu, bunun bir kardeşlik dayanışması göstergesi sayılası gerektiğini belirterek, bu sevinci hep kalplerinde taşıdıklarını söyledi.
BAŞKONSOLOS BAYEL: “GÖSTERDİĞİ İLGİ DOLASIYLA GENEL MÜDÜR ŞAHİN’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Kazakistan Bağımsızlığı'nın 30. Yılı Hatıra Parası’nın tanıtım toplantısında konuşan Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, hatıra paranın tasarımında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile çalıştıklarını dile getirerek, gösterdikleri ilgiden dolayı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'e teşekkür etti.
Başkonsolos Bayel, hatıra paranın bazı özelliklerinin daha önce basılan paralardan farklı olduğunu belirterek, "Bu tür paralar Darphane tarafından 20 lira nominal değerle basılır. 31 gramlık gümüş olduğundan gerçek değeri daha fazladır. 250 lira civarında. Normalde 20 lira nominal değerle basılır. Kazakistan bağımsızlığı dolasıyla bir istisna yaptılar. Kurallarını değiştirdiler. Paraya 30 lira nominal değer koydular. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
GENEL MÜDÜR YASİR ŞAHİN: “KAZAKİSTAN’IN 30. YIL MUTLULUĞUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA ÇALIŞTIK”
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, bu mutluluğu gelecek nesillere aktarmak için, bu mutluluğun anlam ve önemini gelecek nesillere taşıyacak bir hatıra para hazırladıklarını söyledi.
Bu değerli hatıra paranın hazırlanmasında Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Bayel'in kendilerine büyük destek verdiğini belirten Genel Müdür Şahin, "Başkonsoloslukla birlikte tasarladık, birlikte karar verdik. Kendilerinin katkısı çok çok önemli. Bu anlamda dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılını tebrik ediyorum. Nice asırlara ve nice bin yıllara ulaşmasını diliyorum" dedi.
Şahin konuşmasında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün tarihi gelişimi ve çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi ve çalışmalarının yalnızca para basmakla sınırlı olmadığı anlattı.
Kazakistan'ın 16 Aralık 1991'de bağımsızlığının dakikalar içinde Türkiye tarafından tanındığını hatırlatan Şahin, hatıra para tasarımının Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını yineledi.
Genel Müdür Şahin, hatıra paranın gümüş olarak ve yalnızca 3 bin adet hazırlandığını aktararak, hatıra paranın özellikleri hakkında şu bilgiler verdi:
"Ön tarafında Kazakistan Cumhuriyeti'nin bayrağı bulunuyor. Paranın arka yüzünün üstünde eski Türk yazısıyla 'Türk' kelimesi yazmaktadır. Ortadaki Kazakistan Cumhuriyeti haritasına Kazakistan topraklarında zamanında hüküm süren devletlerden bazılarının adları yer almaktadır. Ortasında yeni Kazak harfleriyle Kazakistan yazılıdır. En altta Kazak kültüründe koç boyunuzu olarak bilinen Anadolu kültürü dahil diğer Türk halkların kültüründe de yer alan bir motif bulunuyor."
Prof. TAŞAĞIL: “KAZAKİSTAN’IN TÜRK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR”
Kazakistan Bağımsızlığı'nın 30. Yılı Hatıra Parasının grafik düzenlemesi konusunda katkı sunan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl da, toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın ve coğrafyasının Türk tarihi açısından önemini belirtti.