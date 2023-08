HABER: DİNÇER KARACALAR

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 20 film yarışırken, Adana Kısa Film Yarışması’nda 6 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda ise kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma kategorilerinde 24 film yarışma heyecanını yaşayacak.

Üç bölümde Altın Koza Kısa Film Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı yarışmalara katılacak filmler seçici kurulların değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

Uluslararası Kısa Film Yarışması ön jürisinde akademisyen Dr. Batu Anadolu ve akademisyen Bilal Çakay; Adana Kısa Film Yarışması ön jürisinde yapımcı Ceyhun Büyükbeşe ve sinefil Burhan İlkılıç; Öğrenci Kısa Film Yarışması ön jürisinde sinefil Vahit Tansoy ve akademisyen İlker Zor yer aldı.

Adana Kısa Film Yarışması’nda; Ali Aktemur yönetmenliğinde “Yük”, Emre Karakuş yönetmenliğinde “Efruz”, Hakkı Büyükmertoğlu yönetmenliğinde “Karton Kutu”, Cem Güzel yönetmenliğinde “Psikolojik Enkaz”, Abdullah Doğala yönetmenliğinde “Aynalı Zırhlı” ve Batukan Ceyran yönetmenliğinde “Sinema Yaşıyor” filmleri yarışacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda; Brezilyalı yönetmen Leonardo Martinelli’nin yönettiği “A Bird Called Memory”, Gürcistanlı yönetmen George Todria’nın yönettiği “Amaia”s Guests”, Kolombiyalı yönetmen Angelica Restrepo ile Carlos Velandia’nın yönettiği “All My Scars Vanish in the Wind”, Hong Konglu yönetmen Anson Chu’nun yönettiği “No Place for Old Men”, Ürdünlü yönetmen Ahmad Alyaseer’in yönettiği “Our Males and Females”, Amerikalı yönetmen Jordan K. Paul’un yönettiği “Animals”, Azerbaycanlı yönetmen Elvin Adigozel’in yönettiği “Forgive me Tonight”, İranlı yönetmen Kiarash Dadgar Mohebi’nin yönettiği “The Steak” ve Türk yönetmenler Zeynep Demirhan’ın yönettiği “Yüzler”, Eser Tokas’ın yönettiği “Dehliz”, Muhammet Sezer Bildiren’in yönettiği “Kirpi”, Volkan Durmuş’un yönettiği “Yada Yağmurları”, Evrim İnci’nin yönettiği “Duvar”, Gülce Besen Dilek’in yönettiği “Kolaj” ve Uğur Savaş’ın yönettiği “Kurdun Kutusu”, Benhur Bolhava’nın yönettiği “Koyun”, Doruk Can Kaya’nın yönettiği “Ay Bulutta”, Halime Usta’nın yönettiği “Soğuk, Uzak ve Kirli”, Yılmaz Özdil’in yönettiği “Aforoz” ve Handan İpekçi’nin yönettiği “Diyet” Adana seyircisi karşısına çıkarak ödül için yarışacaklar.

Öğrenci Kısa Film finalistleri Kurmaca kategorisinde; İclal Yiğitoğlu’nun yönettiği “Behind The Curtain”, Mustafa Mert Yağcı’nın yönettiği “Akşamüstü Rüyası”, Arif Canbolat’ın yönettiği “Kuşlar İşer mi?”, Ümit Güç’un yönettiği “Karıncanın Ayak İzleri”, Ercem Metin’in yönettiği “Şöhret”, Can Baran’ın yönettiği “Apartman Boşluğu” ve Ali Alkım Duman”ın yönettiği “Bir İhtimal Daha”, Deneysel kategorisinde; Bora Yavuz Subaşı’nın yönettiği “Pamuk Prenses ve Cüce”, Zeynep Sude Karabulut’un yönettiği “Sonsuza Dek Birlikte?”, Ali Olgun’un yönettiği “Unconscious”, Hazan Beklen”in yönettiği “İnsan Örtüsü”, Orkun Alp Eğimlioğlu’nun yönettiği “Gece” ve Veysel Ayvazoğlu”nun yönettiği “Gözlerini Kapat”, Belgesel kategorisinde; Deniz Mıdık’ın yönettiği “Hayallerin Ötesinde”, Burak Aslan’ın yönettiği “Kayıp Dengbej”, Feyzi Baran’ın yönettiği “Dilek Kutusu”, İdil Oğuzhan’ın yönettiği “Bunun Ne Olduğunu Sorarlarsa, Bu bir Yaprak”, Deniz Devrez’in yönettiği “Onlar İçin İmroz”, Canlandırma kategorisinde ise; Esin Gülsevil’in yönettiği “A Christmas Present”, Ecem Çörtle’nin yönettiği “The Galactic Treasure”, Selin Toprak’ın yönettiği “For the Last Time Only”, Mina N. Köksal’ın yönettiği “Kara Vebal”, Rümeysa Bora’nn yönettiği “Magus Baba’nın Mavi Maymunu” ve Şule Barman ile Erdem Boz’un yönettiği “Nefes” birincilik için yarışacak.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 25.000 TL, Adana Kısa Film Yarışması ‘nda 10.000 TL, Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda dört kategoride 15.000 TL En İyi Film Ödülü verilecek.