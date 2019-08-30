30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı Kutlu Olsun

Her ulusun kendine özgü, hafızalarında tarihlerini canlandıran ve o milletin gurur kaynağı olan sembol kahramanlarını andıkları özel günleri vardır.

Yedi yüzyıl yaşamış olan Osmanlı Devleti, halkımızı tekrar bir payda altında toplayan ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yüce milletimiz sayesinde tarihimiz birçok zaferlere tanıklık etmiştir. Nihayetinde bizler için önemli bu kutlu günlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ilk günkü gibi büyük bir coşku ve heyecan ile kutladığımız için gururluyuz.

30 Ağustos Zafer Bayramı:

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığı sırasında yapıldığı için ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan Orduları İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşti ancak 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da ''Başkumandan Zaferi'' adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren ' 'Zafer Bayramı''adıyla kutlanmaya başlandı.

Geçmişimiz ile Övünmeliyiz:

Parlak geçmişimiz ile dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında tanınan bir milletiz. Büyük devletler kuran ve kapsamlı uygarlıklara sahip olan atalarımızı; birçok parlak zaferler kaydeden tarihimizi gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Çünkü yüce milletimizin şanlı tarihinde binlerce kahramana rastlamak mümkündür.

Gerek ufak bir aşiretten anavatanda bağımsız bir devlet kuran Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl dünyaya, Balkanlar'a Kuzey Afrika'ya, Arap Yarımadası'na hükmetmesi; gerekse dünyanın pek çok yerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerinin bulunması ve duvarlarında onun sözlerinin yazılı olması bizleri onurlandırıyor.

Ülkemiz, sadece tarihi ve kültürel mirası ile dünyanın birçok bölgesinde kalıcı etki yaratıyor. Stratejik anlamda önemli bir konumda yer almasının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden askeri envanter siparişi alan ve dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirveye tırmanan Türkiye, askeri olarak da çok güçlüdür. Ülkemizin askeri alandaki yükselişini tüm dünya önemle takip ediyor. Dünyada Türk Ordusu unsurunun başta ve en kuvvetli olduğu bilinen bir gerçektir.

“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim.”

(Mustafa Kemal Atatürk)

Önderliğinde kazanılan bu zaferin kurucusu; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Vatan uruna seve seve can veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz

Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!