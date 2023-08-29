Osmanlı’nın Devlet oluşunu sağlayan zaferlerden birisi de Sıtp Sındığı Zaferi’dir. 1364 yılında Sırplar Macarlar, Eflak ve Bosna prensleri Papa'nın teşviki ile bir araya gelen düşman ittifakına karşı kazanılan Sırpsındığı Savaşı Türk tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Savaşın en büyük özelliği Osmanlı’ya karşı yapılan ilk Haçlı seferinin olmasıdır. Savaş ile başkent Edirne’ye taşınmış ve Makedonya kapıları Osmanlı Devleti’ne açılmıştır.

Türk İstiklal Savaşı’nda adete tarih tekerrür etmiştir. Mustafa Kemal’in deyimiyle; Büyük Taarruz Zaferi yani Rum Sındığı Savaşı zaferi yaşanmıştır. Yani 30 Ağustos 1922 yılında, İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus, Yunan ve daha nice düşman ordularına karşı kazanılan son büyük zaferdir. Açıkçası 1918 yılında başlayan düşman işgalleri ile Türkiye ve Türkler yok edilmek isteniyordu. Aslında Batılılara hayallerine göre; 30 Ağustos günü Türk ordusu, Rum Sındığı Savaşı’nı kazanmasaydı, Türkler yalın ayak, baldırı çıplak bir şekilde, anayurtları olan Orta-Asya yani Orhun/Yenisey yollarını tutacaktı.

Türk Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın devamıdır. Bu savaş başladığında temiz Anadolu'ya saldıran Yunan kuvvetleri yüzyıllarca besledikleri büyük bir kin birikimiyle hareket etti. Savaştaki temel gayeleri Anadolu'da bir tek Türk bırakmamak ve yerine Balkanlardaki Anadolu Rumlarını getirmekti. Anadolu hareketini başlatan Yunanlı Venizelos bunu bizzat İnönü'ye şöyle söylemiştir: "Eğer zaferi biz kazansaydık sizin bugün yaptığınız mübadeleyi, biz Anadolu'dan Türkleri sürüp atıp yerine Anadolu Rumlarını getirmek suretiyle yapacaktık."

Batı Anadolu’yu Türkler için oturulmaz bir çöle çevirmek isteyen Yunanlılar, gerçekte kendi ırklarının, mitoloji masallarından son tarih günlerine kadar, bu topraklardaki yaşayışlarına son vermişlerdi.

”30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Rum Sındığı Savaşı” ile, Doğuda Ermenilerce yapılan; “…halı, kilim, keçeye sararak yakma...Meme, kalça ve çeşitli yerlerde cep açarak tuz basarak, toprak, kum doldurarak...Kızgın şiş ile mahrem yerlerini dağlama...El ve ayaklardan çivi çakarak...Cinsel organları kesme, cinsel organlara soğan, şişe vb. sokma... Kadınları anadan çıplak bir şekilde kendi askerleri arasında dolaştırma...Kazığa oturtma. Balta, kılıç gibi kesici aletlerle budama, parçalama...Müslüman halkın koşum hayvanlarını zorla almak. Kendilerini bu hayvanlarla top vs gibi şeyleri çektirerek çalıştırmak VAHŞETİ BİTMİŞTİ!

15 Mayıs 1919 günü 300 ila 400 Türk öldürülmüştü. Yunan ordusu Anadolu içlerine doğru ilerledikçe Türkler katliamlar, tecavüzler ve yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Yunan ordusunun İzmir'den Anadolu içlerine doğru ilerlerken sivilleri katlederek, yakarak, yağmalayarak ve tecavüz ediyordu. İzmit, Yalova ve Gemlik bölgelerinde zulüm ve işkencelerin ardı arkası kesilmiyordu. Evler yağmalanıyor ve yakılıyordu. Yunan işgali altındaki İzmir'de 4000 Müslüman idam edilmişti. Menemen Katliamı'nda 200 Türk sivil öldürülmüştü. Bergama Baskını sonucu, 80.000-100.000 Türk zorla göç ettirildi. Yunan, geri çekilme sırasında yakıp yıkma taktiği izledi ve öfkelerini savunmasız Türk köylülerinden bilinen her yolda çıkardı.

Türk Bağımsızlık Savaşı boyunca 640,000 Türk sivilin Yunan ordusu tarafından öldürülmüştü. Tabii ki, yıllar sonra içimizden keşke Yunan kazansaydı diyen acayip tipler çıktığı gibi, Rum Sındığı Savaşı’nı kazananlara, kutlu direnişi sürdürdükleri 3 yıl boyunca her fırsatta; “kudurmuş haydutlar”, “Yunan ordusu halifenin ordusudur, asıl kafası koparılacak mahlukat, Ankara’dadır”, Bunların “öldürülmesi caizdir, hatta dini vazifedir” deyip, vatansever Denizli, Isparta, Uşak, Antalya, Sinop müftülerini görevden azledenler; vardı! Maalesef bugün de bu tip ruhlar ve bedenler aramızda dolaşmakta olduğu malumunuzdur.

Ne mutlu ki; Allah’tan Sultan I. Murat’ın, Hacı İlbey’in, Kazım Karabekir’in, Ali Fuat Cebesoy’un, Rıfat Börekçi’nin, ReşadÇiğiltepe’nin, Mustafa Kemal’in ruhu da dolaşmakta… ¨www.hatayinternettv.com

Kısacası; 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da düşman kuvvetlerinin imhası ile sonuçlanan bu meydan savaşına İsmet Paşa 31 Ağustos’ta, “Başkumandan Meydan Savaşı” adını verdi. Mustafa Kemal bu savaşa “Rum Sındığı” adını da vermekle aslında Sırp Sındığı Savaşı’na gönderme yapmıştır.Doğrusu Afyon ovalarında şahlanan ordunun Sırp Sındığı Savaşı’nda şahlanan ordu ile aynı ordu olduğuna da güzel bir gönderme yapmıştır.Türk Milleti’nin istiklal ve “İstiklâl Zaferi olan “30 Ağustos Zaferi’nin” 101. yılı kutlu olsun.