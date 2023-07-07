İSTANBUL AA- Hafta kapsamında dünya sinemasından darbe, direniş ve özgürlük temalı 20 film izlenime sunulacak.

Naz City Hotel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, darbe, direniş ve özgürlük temalarının yanında hafıza kavramının önemine dikkati çekti.

Mumcu, 15 Temmuz'un ve diğer darbelerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye çok büyük bir sınav verdi. Aslında bu sınavı hepimiz verdik." dedi.

Bakanlık olarak "On5Sıfır7 Film Haftası"na uzun yıllar destek vermeye devam edeceklerini anlatan Mumcu, programın hayırlı olmasını temenni etti.

"Nitelikli ve kalıcı eserler üretmek zorundayız"

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Dündar Ziya Gültekin de 15 Temmuz'un her anlamda bir milat olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz ruhunu yaşatarak geleceğe aktarmak ve milli hafızada canlı tutmak dernek olarak amaçlarımızdan birisi haline geldi. Bu kapsamda bugüne kadar pek çok kültürel ve sosyal projeyi hayata geçirdik. On5Sıfır7 Film Haftası da bunlardan biri. Bu haftanın uzun yıllar boyunca devam ederek kültür sanat dünyamızda özel ve anlamlı bir yer edinmesini arzu etmekteyiz. Çünkü dernek olarak şunun farkındayız; 15 Temmuz'u yaşatmak ve geleceğe aktarmak istiyorsak nitelikli ve kalıcı eserler üretmek zorundayız. İşte bu nedenle gerçekleştirdiğimiz bu haftaya ayrı bir önem vermekteyiz."

On5Sıfır7 Film Haftası'nın Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil ise program kapsamında dünya sinemasından geniş bir seçki hazırlamaya gayret ettiklerini, yapımların askeri darbeler, kolonyalizm, emperyalizm, sömürgecilik, ırk ayrımı ve hak ihlallerini konu edindiğini aktardı.

Endonezya, Malezya, Kırgızistan, Azerbaycan, Portekiz, İran ve Güney Afrika'dan da film seçkileri yaptıklarını dile getiren Kabil, filmlerin çoğunun gerçek hikayelerden yola çıktığını, bir kısmında da belgesel görüntülerin yer aldığını ifade etti.



Tanıtım toplantısına konuk olan İranlı yönetmen Hüseyin Laleh, etkinlikte gösterilecek 2022 yapımı "Tebriz'in İşgalinden Hatıralar" filmine değindi.

Tüm filmler ücretsiz gösterilecek

On5Sıfır7 Film Haftası'nın onur konukları bu yıl Kırgızistan'dan sinemacı Sadık Şir-Niyaz, Azerbaycan'dan Elhan Caferov, İran'dan Hüseyin Laleh ve Türkiye'den Derviş Zaim olacak.

Beyoğlu 1948 Atlas Sineması'nda 10 Temmuz'da "Kurmanjan Datka" filmiyle açılışı yapılacak etkinlikte, 12 Temmuz'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sinemada Özgürlük: Sırlar ve Sınırlar" başlıklı panel düzenlenecek.

Program kapsamında filmler, 1948 Atlas Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösterilecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgilere "wwww.on5sifir7filmhaftasi.com"dan ulaşılabilir.