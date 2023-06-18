İZMİR- Vecdi Sayar direktörlüğündeki festivalin Emek Ödülü’ne usta gazeteci, yazar ve çevirmen Sevin Okyay’la birlikte İzmir Uluslararası Film Festivali ve İzmir Enternasyonal Fuarı Sinema Burada Film Festivali’nin kurucusu Prof. Dr. Oğuz Makal değer görüldü. Festivalin Onur Ödülü ise Macar sinemasının Oscar Ödüllü büyük ustası István Szabó’ya verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi iştirakleri İZFAŞ, İZELMAN ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği festivalde bu yıl ulusal yarışma heyecanına uluslararası yarışma da eklendi. Festivalde film ve müzik ilişkisiyle de ilgili, dünyanın festivallerinden de filmlerin yer aldığı birçok kategori bulunuyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festival bu yıl tüm şehre yayılacak ve filmler izleyiciyle İstinye Park Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve açık hava film gösterimlerinin yapılacağı Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi’nde buluşacak. 21 Haziran akşamı da kapanış töreninde ödüller sahiplerini bulacak.

HABER: MERVE ELÇİ