Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

3. AİZANOİ KISA FİLM FESTİVALİ 14-15-16 EYLÜL'DE KÜTAHYADA DÜZENLENEN FESTİVALDE YARIŞMADA KAZANANLAR BU GECE BELLİ OLACAK...

Türkiye’nin ilk Antik Kent Film Festivali olma özelliği ile sinema severlerin ve seyircilerin heyecanla beklediği ‘Aizanoi Kısa Film Festivali’ bu sene de start verdi. Festival, Kütahya Valiliği himayelerinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Film-San Vakfı, Kütahya Ticaret Borsası’nın destekleriyle, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenmektedir. ASİFSAD Başkanı Bülent Cebeci; Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kent’in tanıtımı için oldukça büyük öneme sahip olan festival için film başvurularının başladığını belirterek “Bu sene ‘Çevre ve İklim Krizi’ teması ile düzenlenecek olan festivale, ‘Serbest Kategori’ dalında da başvuru yapılabileceğini. Tema özelinde başvuruda bulunan yapımlar arasından jüri tarafından belirlenecek filme’ Tema Özel Ödülü’ verileceğini, ‘Serbest Kategori’ dalında başvuru yapan filmler arasındanda; En İyi Kurmaca, En iyi Belgesel, En İyi Animasyon dalında 1. 2. ve 3. seçilecek.” dedi. Antik Dünyanın ilk’ler şehri olarak anılan Aizanoi ,Anadolu'nun en iyi korunmuş ,Dünyanın ise Zeus adına yapılan tapınakların en sağlamı olarak günümüze kadar gelmiş, muhteşem Zeus Tapınağına ev sahipliği yapmaktadır. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve “İkinci Efes” olarak bilinen, tarihi MÖ 3000'li yıllara dayanan Aizanoi Antik Kenti Dünyanın ilk borsası, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve dünyanın ilk örneklerinden Stadyum-Tiyatro kompleksiyle Roma döneminin en önemli kentlerinden biri. Şehrin kuzeyinde yer alan 13 bin 500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması ise antik dönemin tek örneği. Festival ile özdeşleşen ‘Tapınakta Film Gösterimi’ ise bu sene de seyircilerine tarihi mekânda film izleme keyfini yaşatacak. Sinema tarihine ismini büyük harflerle yazdırmış olan Kütahya’lı yönetmen Ahmet Uluçay anısına özel bir gece düzenlenecek olan festivalde ‘Ahmet Uluçay Özel Ödülü’ de sahibini bulacak. Festivale Ünlü Yönetmen Biket İlhan, Türk Sinemasının Duayen Oyuncusu ve Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, Emel Göksu, Mehmet Güleryüz, Feza Sınar, Sevinç Özer, Çıra Özden, Badegül Kurtönal, Anta Toros, Kıvanç Terzioğlu katılım sağladılar.

2.ULUSLARARASI BOZOK FİLM FESTİVALİ BU YIL DERVİŞ ZAİM VE BURÇAK EVREN'E EMANET...

2.Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak. Festival Başkanlığını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaparken Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Evren Yaşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ise festivalin Onursal üyesi olarak yer alıyor. Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarlari Dernegi, festival Başkanı ise dernek başkanı Akademisyen Batuhan Kalayci, Festival Editörü Tennur Köylüoğlu ve Festivalin Tanıtım Yönetmeni İhsan Yapar üstleniyor. Festivalin Danışmanlığını Ünlü Türk Sinema Tarihçisi Burçak Evren yaparken bu sene Jüri Başkanlığını'da Ünlü Yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüri üyeliklerinde ise Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Senarist Hilal Çelenk, Şair Yazar Faysal Soysal, Müzisyen Aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçi ve Oyuncu Ali Burak Ceylan bulunuyor. Festival kapsamında katılımcılar Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları gibi mekanlarda ağırlanacak. Festival kapsamında bu yıl toplamda 66.000 TL para ödülü takdim edilecek. Festivaldeki yarışma kategoriler ise En İyi Ulusal Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Belgesel Film olarak belirlendi.

BAŞARILI OYUNCU SERKAN AYDIN ''AŞK VE SİYASET'' İLE SEZONA BOMBA GİBİ GİRİYOR...

Issız, sarp doruklarda, tekinsiz denizlerde dolaşmak gibiydi yaşadıkları.Ateşle denenmiş bir sevdaya hazır mıydılar gerçekten? Bir kadın.Bir erkek. Her ikisi de hayatın kendilerine hangi yazılmamış sayfaları açacağından, habersizdi.Tanıkları sadece Ay Işığı Sonatı ve yarım bardak su, bir kırmızı gül olmuştu.Ve boğazda düğümlenen bir hıçkırık, virgüllerle yarım kalmış cümleler. Doğru, bir hüznün içinde kilitli kalmışlardı. Birbirleri için hem 'öteki,' hem yasaktılar...kabuklaşmış eskilerin üstünden sıyrılabilecek güçleri var mıydı? Erkek hayat satrancında, vezirini çekerek " Şah !" diyebilecek miydi? Geriye kirpikten süzülen tek bir damla gözyaşı, şakakta bir seyrime ve belli belirsiz bir pişmanlık kalmıştı. Tiyatro H2O yapımı Aşk ve Siyaset yakında izleyicileriyle buluşacak. Aşk ve Siyaset Tarık Günersel'in yazıp yönettiği Serkan Aydın ve Dilek Gürsoy'un oynadıkları, Sahne ve Kostüm tasarımında Özlem Arıkan Serbez, Işık tasarımı Alpay Serbez, Proje Danışmanı Pınar Çekirge, Dramaturgi Tarık Günersel, Yardımcı Yönetmen Sezgin Cengiz, Afiş Tasarım Sedat Tuncay, Fotoğraf Muammer Ergun, Yapımcı Sezgin Cengiz Su Yapım imzası taşıyor.

FATİH KAFESCİ ''DELİRMEK İSTİYORUM'' DİYOR...

Fatih Kafesci’nin yeni teklisi ‘’DELİRMEK İSTİYORUM’ 2K Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında. Herkes biraz delidir mottosuyla yola çıkılan şarkıda, Söz ve Müzik sanatçıya ait. Şarkının klibi genç yönetmen Yekta İsmail Gök tarafından çekilirken, akıl hastanesinden kaçış hikayesi anlatılıyor. Klipte sanatçıya İran’lı Model Liz Ardi eşlik ediyor. Pop müziğin yeni isimlerinden olan Fatih Kafesci, sesi, besteleri ve yakışıklılığı ile müzik serüveninde emin adımlarla ilerliyor.

'SALINCAKTA İKİ KİŞİ' İZMİR'DE KALPLERİ FETHETTİ...

Duşan Kovacevic oyunlarının ünlü çevirmeni, başarılı yönetmen Bilge Emin'in son çalışması olan ve 30 Temmuz'da İstanbul'da prömiyeri gerçekleşen 'Salıncakta İki Kişi' ilk turnesini gerçekleştirdi. Modern ilişkilerin temel çatışmalarını etkili bir biçimde ele alan oyun İzmir'de arka arkaya iki gün sahne aldı. Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk gösteriminde ayakta alkışlanan Arzu Yanardağ ve İsmail Dündar: 'Oynadığımız oyun film gibi izleniyor. Güçlü ve anlamlı mesajlar veriyor. İlişki terapisi gibi olumlu etkisi var. Çiftelerin yaşadığı duygusal tıkanmalara da çözüm öneriyor. İzmir seyircisi oyunun bu yönünü çok sevdi.' açıklaması yaptılar. Bostanlı Suat Taşer Salonu'ndaki son gösterinin ardından 25 Eylül'de bu kez rotasını Ankara'ya çevirecek olan oyunu İstanbul izleyicisi ise 2 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 3 Ekim'de Baba Sahne'de izleyebilecek. Proje tasarımını Mustafa İri'nin yaptığı 'Salıncakta İki Kişi', Şenay Cevrioğlu, Abdullah Kaan Başkıran ev sahipliği ve Batı Performans Sanatları iş ortaklığında Ekin Deniz Görk, Nalan Alaylı, Cihan Aşar, Ayşegül Erkutay, Mustafa Türkoğlu, Murat Selçuk ve Fatih Erköse gibi usta isimlerin yaratım ve desteği ile oluşturulmuştu.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...